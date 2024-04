Classe 90, ha una laurea in Economia Aziendale, ma un unico amore: la scrittura. Da oltre dieci anni si occupa di motori, in ogni loro sfaccettatura.

Fonte: Ufficio Stampa Porsche L'allestimento GTS arricchisce la famiglia della nuova Porsche Cayenne

La “big family” della Porsche Cayenne si amplia con un nuovo ingresso in listino per il 2024: la GTS. Da diversi anni ormai i SUV fanno il bello e il cattivo tempo sul mercato, in ogni segmento. Che abbiano velleità premium o cerchino di richiamare conducenti in possesso di disponibilità economiche nella media, questo genere di carrozzeria riscuote il consenso popolare. Ma chi ha qualche annetto in più sulle spalle sa bene come ciò non sia sempre stato vero, soprattutto in riferimento ai marchi di alto prestigio.

Un atto di fede premiato

Quello della Cayenne rappresentava una scommessa. Fino ad allora, infatti, la Casa della Cavallina aveva abituato alle sportive. Ecco perché gli appassionati di lunga data avevano gridato al “sacrilegio” durante la prima, storica presentazione. Ma la strategia ha ripagato e, infatti, gli Sport Utility occupano una parte importante della gamma Porsche.

Per quanto riguarda la Porsche Cayenne GTS, essa è disponibile pure nella declinazione Coupé. Sotto il cofano monta un otto cilindri da 4.0 litri portato a 500 CV, nonché un’estetica specifica e diversa da tutti gli altri allestimenti.

Linee filanti, paraurti sportivi e dettagli in nero lucido caratterizzano il look, aggressivo e dinamico. La scritta “GTS” nera sui fianchi e sul portellone rimarca l’indole prestazionale del modello. Sia all’anteriore sia al posteriore, le luci brunite trasmettono grinta e fascino.

In grigio antracite, i cerchi in lega RS Spyder da 21 pollici di diametro coniugano un handling preciso e reattivo a uno stile facilmente riconoscibile. Le pinze dei freni rosse costituiscono giusto la ciliegina sulla torta. Non vi basta? I tre pacchetti Lightweight disponibili su richiesta permettono di ridurre il peso del veicolo fino a 25 kg, mediante componenti in fibra di carbonio e l’eliminazione di pannelli fonoassorbenti.

Carattere e contenuti premium

Il salotto di bordo della Porsche Cayenne GTS trabocca di carattere e contenuti premium. I sedili sportivi in Race-Tex, un materiale pregiato simile alla pelle scamosciata, propongono un comfort eccellente e supporto laterale ottimale durante la guida energica.

Il volante sportivo GT, forte della funzione di riscaldamento, offre una presa ottimale e una driving-experience al top. Particolari in nero lucido e bronzo scuro creano un sofisticato contrasto in Race-Tex, conferendo di raffinatezza agli interni.

In esclusiva per la variante coupé, il tetto panoramico fisso dona una luminosità superiore e regala un’ampia vista sul cielo. Nel listino degli optional i clienti possono trovare due pacchetti con sedili e dettagli in pelle nei colori Carmine Red o Slate Grey Neo.

Il cuore pulsante della Porsche Cayenne GTS è spinto da un otto cilindri biturbo da 4.0 litri che sprigiona 500 CV e 660 Nm di coppia motrice massima, in abbinamento al cambio automatico Tiptronic S a 8 rapporti per cambiate fluide e rapide.

Rispetto alla generazione uscente, si tratta di 40 CV e 40 Nm aggiuntivi, per uno scatto da 0 a 100 km/h in 4,4 secondi e una velocità di picco di 275 km/h. La trazione integrale Porsche Traction Management consente di affrontare agevolmente qualsiasi tipo di terreno. Gli ordini di entrambe le Porsche Cayenne GTS sono stati aperti: le consegne scatteranno in estate.