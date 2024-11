Nato e cresciuto a Lucca, laureato in Giurisprudenza a Pisa, sono riuscito a conciliare le due travolgenti passioni per auto e scrittura. Una grande fortuna.

Fonte: Ufficio Stampa Porsche La gamma di Porsche Taycan si arricchisce di tre varianti

Porsche amplia la sua gamma di veicoli elettrici ad alte prestazioni con l’introduzione di tre nuovi modelli Taycan. Questi nuovi arrivi si aggiungono alla recente revisione della Taycan all’inizio del 2024, che ha visto miglioramenti significativi in termini di design, potenza, autonomia ed efficienza di ricarica. La famiglia Taycan, ora composta da 16 varianti, accoglie la nuova edizione della Taycan GTS, la Taycan 4 berlina sportiva a trazione integrale e una selezione di nuovi colori per la carrozzeria di tutti i modelli.

Taycan GTS: due varianti

La Porsche Taycan GTS si posiziona come il modello più sportivo tra le varianti Turbo, incarnando la ricca eredità del badge Gran Turismo Sport della Casa tedesca. Disponibile sia nella versione berlina sportiva che Sport Turismo, la nuova GTS vanta una potenza massima di 515 kW con Launch Control, un aumento di 75 kW rispetto al modello precedente. Questo si traduce in un’accelerazione da 0 a 100 km/h in soli 3,3 secondi, un miglioramento di 0,4 secondi rispetto alla versione precedente. Anche l’autonomia è stata incrementata, raggiungendo i 628 chilometri secondo il ciclo WLTP. Per accentuare il suo carattere sportivo, la GTS è stata dotata di un profilo sonoro più distintivo, ispirato alla Taycan Turbo S e che la differenzia dagli altri modelli Taycan.

L’esterno della Taycan GTS è caratterizzato da numerosi dettagli in Nero o Grigio Antracite, che contribuiscono al suo aspetto sportivo. Questi includono la fascia frontale, il sotto-paraurti posteriore Sport Design e la base degli specchietti retrovisori esterni. I cerchi di serie Taycan Turbo S Aero Design da 20 pollici e i cerchi opzionali RS Spyder Design da 21 pollici sono entrambi verniciati in Grigio Antracite, un’esclusiva per la GTS.

Gli interni della Taycan GTS si ispirano a quelli della Taycan Turbo GT, offrendo un ambiente sportivo e lussuoso. Ampie superfici rivestite in tessuto sportivo Race-Tex si combinano con elementi in pelle nera liscia per creare un’atmosfera raffinata. I sedili sportivi adattivi Plus, il volante sportivo multifunzione GT con selettore di modalità e sistema di riscaldamento, e il pacchetto Sport Chrono con funzione push-to-pass completano l’allestimento sportivo. Il volante sportivo multifunzione GT, disponibile anche nella Taycan Turbo GT, può essere ordinato in Race-Tex nero e offre due selettori di modalità e levette di selezione per la funzione push-to-pass e il recupero dell’energia.

Il pacchetto opzionale per gli interni GTS è ora disponibile in Grigio Ardesia Neo, oltre al Rosso Carminio. Il logo Taycan GTS è presente sul quadro strumenti, sul misuratore di potenza e sulla grafica di avviamento. Il sistema audio surround BOSE è incluso nella dotazione di serie.

Porsche Taycan GTS: dinamica di guida coinvolgente

La Taycan GTS è dotata di un telaio specifico e di un asse posteriore sterzante opzionale, che contribuiscono a una dinamica di guida particolarmente sportiva. Le sospensioni pneumatiche adattive con sistema PASM di regolazione elettronica degli ammortizzatori sono abbinate di serie al sistema PVT Plus di ripartizione della coppia. Per un’esperienza di guida ancora più coinvolgente, è disponibile su richiesta il sistema di controllo delle sospensioni Porsche Active Ride, con una taratura specifica per la GTS. Questo sistema garantisce un’aderenza ottimale alla strada in situazioni di guida dinamica, grazie a una distribuzione del carico ottimale e individuale su ciascuna ruota. Oltre a migliorare le prestazioni, il Porsche Active Ride aumenta anche il comfort di guida nella guida di tutti i giorni.

Porsche Taycan 4: efficienza e trazione integrale

Per la prima volta, la berlina sportiva Taycan è disponibile con trazione integrale nella versione base Taycan 4. Questa nuova variante offre la stessa potenza della Taycan, con una potenza in overboost fino a 300 kW con la batteria Performance di serie e fino a 320 kW con la batteria Performance Plus opzionale. L’autonomia varia da 559 a 643 chilometri a seconda della batteria, posizionando la Taycan 4 tra i modelli a trazione integrale con la migliore autonomia sul mercato.

Con un motore elettrico su ciascun asse anteriore e posteriore, la Taycan 4 offre una maggiore stabilità di guida e una migliore trazione rispetto alla Taycan a trazione posteriore. Questo si traduce in un’accelerazione da 0 a 100 km/h in soli 4,6 secondi, rendendola più veloce di due decimi di secondo rispetto alla sorella a trazione posteriore, nonostante gli 80 chilogrammi in più. La Taycan 4 beneficia anche delle recenti ottimizzazioni apportate da Porsche alla trazione integrale, che migliorano l’efficienza del sistema. Il motore elettrico anteriore viene disaccoppiato elettricamente quando la trazione, la dinamica di guida e la stabilità di marcia lo consentono, riaccendendosi in pochi millisecondi quando necessario, ad esempio in fase di accelerazione o di recupero.

Equipaggiamento di serie completo per il massimo comfort

La Taycan 4 è dotata di un ampio equipaggiamento di serie, che comprende cerchi Taycan Aero da 19 pollici, pinze dei freni nere, proiettori a LED con tecnologia Matrix, Porsche Traction Management (PTM) e sospensioni pneumatiche adattive con sistema PASM di regolazione elettronica degli ammortizzatori. L’abitacolo offre sedili comfort anteriori con regolazione elettrica a otto vie, rivestimenti parzialmente in pelle di colore Nero, pacchetto di dettagli cromatici Dark Silver, volante sportivo multifunzione in pelle, battitacco in alluminio spazzolato color argento e Sound Package Plus. Le finiture parzialmente in pelle sono disponibili anche in Grigio Ardesia e in una versione bicolore Nero/Beige Gesso.

Nuove tonalità per personalizzare la Taycan

Porsche introduce nuovi colori di carrozzeria per tutta la gamma Taycan, offrendo ai clienti una maggiore possibilità di personalizzazione. Grigio Ardesia Neo e Pale Blue metallizzato si aggiungono alla categoria Legends, mentre Purple Sky metallizzato arricchisce la categoria Dreams. Con queste nuove versioni, Porsche consolida la sua posizione nel segmento delle auto elettriche ad alte prestazioni, offrendo una gamma di modelli che soddisfano le diverse esigenze dei clienti in termini di prestazioni, autonomia ed estetica. La Taycan GTS incarna la sportività e la versatilità, mentre la Taycan 4 offre un’esperienza di guida efficiente e coinvolgente grazie alla trazione integrale. L’introduzione di nuovi colori di carrozzeria consente ai clienti di personalizzare ulteriormente la propria Taycan, rendendola un’espressione unica del loro stile.