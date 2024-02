Sta per arrivare il restyling di Porsche Taycan: il modello completamente elettrico della Casa tedesca impressiona per la sua straordinaria autonomia

Fonte: Ufficio Stampa Porsche

Porsche Taycan: super autonomia per la nuova versione.

Porsche lancia il restyling della Taycan: la versione rivisitata del modello della Casa tedesca spicca per un’autonomia supera e per i processi di ricarica resi più brevi. Nel corso dei primi test di autonomia andati in scena negli Stati Uniti, a Los Angeles e San Diego, il modello pre-serie Model Year 25 ha dimostrato tutta la sua efficienza.

Porsche Taycan, l’autonomia è super

La sportiva 100% elettrica di Porsche, sulle strade americane, ha percorso 587 chilometri con una sola carica della batteria. Un dato straordinario analizzato così da Kevin Giek, il vice-presidente della linea di modelli Kevin Giek:

“Un grande risultato – ha esclamato Giek – i test di autonomia nel sud della California hanno dimostrato in modo impressionante quanto sia efficiente la Taycan. Continuiamo a concentrarci sulla nostra strategia fast travel per la mobilità elettrica, con brevi soste di ricarica abbinate a una elevata autonomia”.

I test di autonomia della nuova Taycan sono stati effettuati in normali condizioni quotidiane: dodici rappresentanti dei media internazionali hanno guidato quattro modelli per tre giorni sulla Interstate Highway 405 e per cinque tra le strade che collegano le città di Los Angeles e San Diego.

Ogni auto è stata guidata alla velocità massima consentita sulle autostrade californiane, ossia 75 miglia orarie, corrispondente a 120 chilometri orari. Tutte le auto di prova erano equipaggiate con la batteria più grande destinata alle Taycan, la Performance Battery Plus.

Le ricariche delle auto sono state effettuate presso l’Electrify America Charger di Torrance, città situata nella contea di Los Angeles: in questo contesto la Taycan ha dimostrato per diversi minuti una potenza di ricarica di oltre 300 kW ed è riuscita a caricare la batteria dal 10 all’80% in meno di 20 minuti.

I test andati in scena sul territorio della West Coast in America dimostrano che sulla sportiva elettrica del brand tedesco, oltre all’autonomia, sono state migliorate anche le prestazioni di ricarica e il tempo necessario per avviare la ricarica stessa. Dall’inizio della produzione sono stati realizzati quasi 150.000 esemplari di Taycan, auto sportiva 100% elettrica presente nel listino Porsche e destinata principalmente ai mercati di Stati Uniti, Regno Unito, Germania e Cina.

Motori, prestazioni e versioni

Insieme ai miglioramenti dal punto di vista dell’autonomia, la nuova Taycan presenta degli aggiornamenti anche sul fronte estetico e del powertrain: a seconda delle versioni scelte, le prestazioni cambiano e l’accelerazione da 0 a 100 chilometri orari può essere di 0,6 secondi più rapida. La versione Taycan Turbo S, per esempio, sviluppa fino a 938 Cv di potenza, passando da 0 a 100 chilometri orari in appena 2,3 secondi.

In totale Porsche lancia otto diverse versioni della Taycan: oltre alla “base”, in arrivo anche le varianti 4S, Turbo, Turbo S, 4 Cross Turismo, 4S Cross Turismo, Turbo Cross Turismo e Turbo S Cross Turismo. I prezzi vanno dai 99.000 ai 211.000 dollari.

Lo sviluppo della sportiva tedesca

La fase dei test che riguardavano l’autonomia della batteria è terminata: a breve, dunque, la Porsche si appresta a presentare al grande pubblico la versione restyling della Taycan, pronta a diventare una delle auto con l’autonomia maggiore della sua categoria.

Porsche da tempo sta lavorando allo sviluppo della Taycan, considerata una delle creazioni più innovative della Casa di Zuffenhausen: proprio una Taycan, non a caso, ha permesso a Porsche di battere un record storico sul circuito del Nürburgring.

All’inizio del 2024 il pilota Lars Kern, alla guida di una pre-serie, ha girato sulla leggendaria pista Nordschleife del Nürburgring facendo fermare il cronometro su 7:07.55 minuti, la migliore performance per la Taycan che con un tempo del genere dimostra tutta la sua forza sfidando le hypercar elettriche più avanzate.

La nuova Taycan arriva sul mercato a pochi mesi di distanza dalla presentazione della seconda generazione di Macan, SUV elettrico che a sua volta si distingue per una super autonomia, fino a 613 chilometri nel ciclo WLTP.