Passione, determinazione e un cuore che batte al ritmo del gioco: un narratore sempre in prima linea. Laureato in Scienze Politiche e appassionato di motori.

Fonte: automotive lulop Porsche Taycan

L’ultima impresa di Porsche al famoso circuito del Nürburgring ha segnato un traguardo senza precedenti nel mondo delle auto elettriche. La Taycan, una delle creazioni più innovative della Casa di Zuffenhausen, ha stabilito un nuovo standard di velocità e prestazioni, sottolineando il crescente dominio delle auto elettriche nel settore automobilistico.

Un giro storico che definisce il futuro

Il pilota Porsche Lars Kern, conosciuto per le sue eccezionali capacità alla guida, ha recentemente portato la Taycan pre-serie a nuove vette prestazionali. Affrontando la leggendaria Nordschleife del Nürburgring, Kern ha registrato un tempo mozzafiato di 7:07.55 minuti. Questa performance non è solo un record per la Taycan, ma pone anche la vettura elettrica tedesca al pari delle hypercar elettriche più avanzate.

Kevin Giek, il responsabile della linea prodotto di Porsche, ha sottolineato l’importanza di questo risultato: “Ventisei secondi in meno rispetto al passato equivalgono a un’eternità nel mondo del motorsport. Il tempo di 7:07.55 minuti è più che notevole, è una dimostrazione di forza e tecnologia avanzata.”

Consistenza e potenza: il segreto della Taycan

L’aspetto più sorprendente della performance di Kern non è solo il tempo singolo, ma la sua capacità di mantenere tempi quasi identici per più giri. Questo testimonia la consistenza e l’affidabilità della Taycan in condizioni di guida estreme. “Ho dato il massimo, ed è stato incredibile,” ha condiviso Kern, riflettendo sulla sua esperienza.

Per garantire la sicurezza durante il tentativo di record, la Taycan è stata dotata di una gabbia di sicurezza regolamentare e sedili avvolgenti da competizione. Queste misure precauzionali non hanno impedito alla Taycan di superare i propri limiti, segnando un netto miglioramento rispetto ai tempi del 2022 ottenuti con la Taycan Turbo S.

Velocità e innovazione: la Taycan riscrive le regole

La differenza di prestazioni tra la Taycan pre-serie e la versione Turbo S del 2022 è stata notevole. La vettura ha raggiunto la Schwedenkreuz, una delle curve più veloci del circuito, a una velocità superiore di 25 km/h rispetto al suo precedente record. Questo salto nelle prestazioni è stato evidente anche nel confronto dei tempi di giro: la Taycan pre-serie ha concluso la sua corsa a una distanza di oltre 1,3 chilometri davanti alla Turbo S.

Questo miglioramento sul circuito lungo 20,8 km, situato nell’altopiano tedesco dell’Eifel, non è solo una testimonianza delle capacità della Taycan, ma rappresenta anche un’evoluzione significativa nell’ingegneria delle auto elettriche.

Per condividere con il mondo questa impresa straordinaria, Porsche ha annunciato che il video del giro completo a bordo della Taycan sarà pubblicato a metà marzo. Questo permetterà agli appassionati e agli esperti del settore di vivere l’emozione e l’intensità di questo record storico.

In conclusione, il successo della Taycan a Nürburgring non è solo un’impresa individuale di Lars Kern o un trionfo per Porsche; rappresenta un momento di svolta per l’intero settore delle auto elettriche. Dimostra che la velocità, la potenza e l’affidabilità possono convivere in un veicolo elettrico, sfidando le convenzioni e ridefinendo ciò che è possibile nel mondo dell’automobilismo. Con queste prestazioni, la Taycan non solo stabilisce nuovi record, ma apre anche la strada a future innovazioni nel campo dell’elettrificazione automobilistica.