Classe 90, ha una laurea in Economia Aziendale, ma un unico amore: la scrittura. Da oltre dieci anni si occupa di motori, in ogni loro sfaccettatura.

Fonte: Ufficio Stampa Porsche La Porsche Taycan Turbo GT batte il record del Nurburgring per una quattro porte

Con o senza pacchetto Weissach, la famiglia della Porsche Taycan festeggia l’avvento della Turbo GT, che va a collocarsi subito in cima alla “catena alimentare”. La prima, pensata espressamente per l’uso in pista, è priva dei sedili posteriori, così da garantire un rapporto peso/potenza sensazionale, ma entrambi i modelli erogano oltre 1.100 CV di potenza massima, toccando i 100 km/h rispettivamente in 2,3 e 2,2 secondi.

Un netto passo avanti lo compie nello scatto da fermo a 200 km/h, completato in 6,6 o 6,4 secondi, fino a 1,3 secondi più rapido della Turbo S. La velocità massima è, invece, di 290 km/h e 305 km/h. La coppia motrice massima raggiunge, a prescindere dalla configurazione, la soglia dei 1.340 Nm, mentre l’autonomia arriva a 555 km nel ciclo WLTP.

Modelli di raro blasone

Con modelli di raro blasone, le vetture rappresentano l’apice delle performance e dell’innovazione nel segmento. Il 23 febbraio 2024, la new entry della gamma Porsche con pacchetto Weissach ha conquistato il titolo di bolide elettrico più veloce sul circuito Weathertech Raceway Laguna, stabilendo un nuovo record.

Le eccezionali performance sono state confermate pure al Nurburgring. Nell’inferno verde, come lo hanno ribattezzato gli appassionati del motorsport, ha scritto un nuovo record di categoria. Con un giro in 7:07:55 min, il pilota addetto allo sviluppo Lars Kern ha polverizzato il precedente primato, appartenente alla Turbo S, migliorato di 26 secondi. Ciò le vale il titolo di quattro porte più veloce sul Nurburgring, a prescindere dal tipo di powertrain.

Fonte: Ufficio Stampa Porsche

Dei successi frutto di un approccio globale alla progettazione, che prevede l’alleggerimento della struttura, con l’ottimizzazione aerodinamica e un powertrain altamente efficiente. La tecnologia adottata nella Porsche Taycan Turbo GT include un inverter a impulsi più prestazionale ed efficiente sull’asse posteriore, che impiega il carburo di silicio come materiale semiconduttore, elevando sia le performance sia l’efficienza complessiva del mezzo. Grazie a tali innovazioni, l’esemplare fornisce una guida dinamica senza compromessi.

Gli ingegneri si sono, in aggiunta, adoperati sul sistema di gestione della potenza, affinché la Turbo GT riesca a erogare un massimo di 580 kW in continuo, con un picco momentaneo fino a 815 kW tramite la modalità overboost. È sufficiente premere un bottone e l’Attack Mode entra in funzione, nello stile delle altre varianti di Taycan, presentata solo da poche settimane e subito impostasi all’attenzione generale.

La potenza non è nulla senza controllo

Al di là della inaudita cattiveria, l’esperienza al volante è esaltante, per via dell’agilità e della risposta immediata dell’acceleratore. L’impianto di sospensioni Active Ride, incluso di serie, propone un controllo ottimale in qualsiasi circostanza: ne scaturisce una maneggevolezza eccezionale e una padronanza totale della macchina.

Sul piano dell’aerodinamica e del design esterno, la Taycan Turbo GT dispone di soluzioni innovative, quali lo spoiler anteriore con alette aerodinamiche e lo spoiler posteriore adattive, aventi l’obiettivo di ottimizzare la deportanza e la stabilità nei tratti percorsi ad alte velocità. Gli interni creano un’atmosfera sportiva e di classe. Sedili avvolgenti in carbonio, finiture in Race-Tex e dettagli esclusivi contribuiscono a far vivere un’esperienza tipicamente Porsche. In Italia, il listino prezzi delle Porsche Taycan Turbo GT parte da 249.188 euro.