Fonte: Ufficio Stampa Porsche La Porsche Panamera S Turbo e-hybrid si colloca come top di gamma

Non esistono solo le berline. Casomai si nutrissero dei dubbi, Porsche li spazza via in un sol colpo con due berline da urlo, entrambe appartenenti alla famiglia Panamera: la GTS e la Turbo S E-Hybrid. Due modelli che incarnano l’anima del marchio tedesco, declinata in due modalità distinte. L’assetto ribassato, l’aerodinamica raffinata e il sistema di carico sportivo ne esaltano il carattere. Ciascuna dotata di caratteristiche distintive in grado di contraddistinguerle dalla diretta concorrenza, condividono la propensione della compagnia ad l’alzare l’asticella. Entrambe sono, infatti, state realizzate secondo i massimi standard di categoria.

Degli esemplari da favola, destinati a un pubblico facoltoso, abituato ad avere il meglio su piazza. Se già la Panamera base dispone di valide credenziali, i passi in avanti compiuti nella coppia di declinazioni fanno venire la pelle d’oca. È chiaro che per arrivare a certe soglie siano state necessarie ore e ore di studio, di tempo e di fatica. Ma il risultato giustifica l’attesa dei fan, le cui aspettative vengono soddisfatte a pieno, sia dal punto di vista dell’estetica sia della meccanica. Nessuna prende il sopravvento sull’altra, altrimenti qualcuno ci sarebbe anche potuto rimanere male. Ma – è ovvio – catturano le attenzioni generali soprattutto le performance, spinte a sufficienza da far provare più di qualche brivido alla schiena, una volta preso in mano il volante.

Prestazioni, comfort e tecnologia di altissimo livello sono i punti chiave delle new entry nella gamma Porsche. Sia che sia alla ricerca di un’esperienza al volante memorabili o del massimo in termini di lusso, ha una versione adatta. Tra le novità, il passaggio da un turbocompressore twin-scroll a uno single-scroll garantisce un’efficienza ottimale e prestazioni magnifiche. Il cambio a doppia frizione Porsche (PDK) a 8 rapporti è stato rivisto al fine di gestire lo spirito esuberante, pronto a scatenarsi non appena sollecitato.

Il powertrain della top di gamma combina un otto cilindri biturbo con un modulo elettrico, per un totale di 782 CV e 1.000 Nm di coppia motrice. Dei valori valsi il titolo di berlina ibrida di serie più veloce al Nürburgring. Il circuito tedesco, teatro di accese battaglie tra i migliori produttori di ieri e di oggi, continua a essere un banco di prova importante, a maggior ragione tra le realtà tedesche di classe premium. Imporsi sulle dirette rivali aiuta a lanciare un messaggio forte: di essere i padroni incontrastati della strada, innescando adrenalina a fiumi.

Gran Turismo Sport

GTS, come Gran Turismo Sport. Sotto queste tre lettere si cela una vettura dinamica e capace di emozionare, senza venire meno nella praticità e nel comfort. In fede alla tradizione, l’estetica esalta il carattere grintoso. Dal frontale alle luci posteriori, tutto trasuda di esclusività e le luci posteriori a LED con tecnologia Matrix HD consentono di essere subito riconoscibili su strada. Il pacchetto Sport di serie sfoggia numerosi dettagli in Nero satinato opaco, che coniuga, allo stesso tempo, valori come l’eleganza e la sportività, in perfetta armonia con ciò a cui Porsche ha abituato da sempre.

Fonte: Ufficio Stampa Porsche

All’interno, l’abitacolo avvolge il conducente in un’atmosfera lussuosa. Il Race-Tex viene applicato pressoché dappertutto, pure sui sedili adattivi a 18 vie. Qualora tutto ciò non sia abbastanza, l’azienda di Zuffenhausen propone due kit specifici, in tinta Rosso Carminio o Grigio Agata, che estendono la tonalità scelta alle impunture decorative e alle cinture di sicurezza. Non occorre sborsare alcun extra per godere dell’impianto audio Bose, nonché del pacchetto Sport Chrono con cronometro e funzione push-to-pass.

Da 480 sale a 500 CV il “cuore”: un V8 da 4.0 litri, frutto di intense sessioni di progettazione dal team interno, il quale, a livello di know-how, dimostra di tenere testa alle rivali più agguerrite. Da ferma, la GTS “schizza” a 100 km/h in 3,8 secondi e consegue i 302 km/h di velocità di picco. Oltre a garantire adrenalina a fiumi, modera, i consumi. Il rombo possente dell’impianto di scarico sportivo è il punto esclamativo di un veicolo spettacolare. Le sospensioni pneumatiche a doppia camera e due valvole, l’assetto ribassato di 10 mm e le barre antirollio rinforzate contribuiscono al comportamento ottimale su strada.

Turbo

In cima alla gamma troviamo la Porsche Panamera Turbo S E-Hybrid, che sa far risuonare le corde più profonde degli amanti della velocità. Un paraurti posteriore distintivo e un frontale aggressivo in tinta con la carrozzeria definiscono il profilo, mentre i terminali di scarico cromati in Bronzo Scuro danno un tocco ricercato. Nella tavolozza cromatica trova posto il Verde Acido, una tonalità vibrante che richiama la natura ecologica del modello. Esprime raffinatezza sportiva, l’esclusiva livrea Turbonite, un grigio metallizzato sobrio e da palati fini. Per l’apice dell’esclusività cuciture a contrasto contraddistinguono nell’abitacolo sedili, rivestimenti dei pannelli delle portiere, cruscotto e tappetini, mentre il rivestimento del tetto è interamente realizzato in Race-Trex scamosciato.

Fonte: Ufficio Stampa Porsche

In totale, il powertrain eroga 782 CV e 1.000 Nm di coppia motrice, frutto del lavoro in sinergia tra l’otto cilindri biturbo da 600 CV e il modulo elettrico da 190 CV, che le permettono di scattare da 0 a 100 km/h in soli 2,9 secondi e di toccare una velocità massima di 325 km/h. Ad alimentare il tutto, una batteria da 25,9 kWh, ricaricabile completamente in 159 minuti, allacciata a un caricatore CA di bordo da 11 kW. Un fiore all’occhiello della Turbo S E-Hybrid consiste nelle sospensioni Porsche Active Ride, basate su un telaio ad alta tensione da 400 V, affinché la posizione di guida rimanga sempre orizzontale.

Il design è studiato per ottimizzare l’equilibrio aerodinamico. A 200 km/h, aumenta di 60 kg, così da raggiungere velocità ancora maggiori nelle curve impegnative. Senza nessun sovrapprezzo sono inclusi il “clima” automatico a quattro zone e l’ampia console centrale nella versione Executive a passo allungato. I prezzi per il mercato italiano partono da 171.229 euro per la Porsche Panamera GTS e da 236.930 euro per la Turbo S-Hybrid, che sale a 248.654 nel caso della Executive. Le consegne nella nostra penisola scatteranno in autunno. Non sarà adatta a tutti, ma il fascino delle rinnovate Porsche Panamera GTS e Turbo S e-hybrid non lascia indifferenti.