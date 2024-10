Il presidente e Ceo di Meta Mark Zuckerberg non ha badato a spese e si è fatto costruire una Porsche di sana pianta per viaggiare comodo con la famiglia

Quando Mark Zuckerberg vuole una cosa la ottiene, anche se pur di ottenerla dovesse essere costretto a costruirsela da sola. Sì, perché il fondatore di Facebook da qualche mese era alla ricerca di una nuova auto che potesse trasportare con comodità la sua famiglia numerosa (moglie e tre figli) e non avendola trovata ha deciso di farsela costruire su misura. Una Porsche Cayenne Turbo GT Minivan unica nel suo genere che il miliardario americano ha costruito insieme alla Casa con l’aiuto West Coast Customs.

Una Porsche made in Zuckerberg

Quando il conto in banca va oltre i nove zeri (nel caso di Zukerberg addirittura 11), tutto è possibile, anche quando sembra più una mission impossibile. Non se ti chiami Mark Zuckerberg, che dopo aver cercato invano un’automobile giusta per la sua famiglia ha deciso di rompere gli indugi. Se la montagna non va Maometto, dice il proverbio, Maometto va alla montagna e il fondatore di Facebook ha fatto così. Non trovando l’auto giusta… ha deciso di crearsela.

Volendo un van che però sembrasse una Porsche, i Zuckerberg (tiriamo in ballo anche la moglie Priscilla Chan) hanno deciso di contattare la Casa e, con l’aiuto di West Coast Customs, hanno messo in piedi il progetto dell’auto più unica che rara.

Partendo da una base chiara, la Porsche Cayenne, hanno deciso di personalizzarla al massimo. Non solo di interni, sia ovvio, ma anche e soprattutto di carrozzeria, dando vita alla Porsche Cayenne Turbo GT Minivan.

La Porsche che sa di minivan

Sì, perché la Porsche dei Zuckerberg è modificata nel telaio, portando il presidente e Ceo di Meta ad avere una vera e propria limousine, ma con animo da Porsche. Col benestare della Casa, si è quindi affidato all’azienda californiana West Coast Customs che ha messo mano al progetto, modificando in ogni dettaglio la vettura per farla come voleva lui.

Ne viene fuori una vettura unica, allungata e con porte scorrevoli elettriche che agevolano l’accesso a bordo. Un’auto spaziosa per i Zuckerberg 5, che dà la possibilità a papà Mark e mamma Priscilla di mettersi al volante in tutta comodità. Ma non solo.

Perché oltre ad allungare la Porsche Cayenne basic, hanno optato per una personalizzazione degli interni di tutto rispetto. Il costo? Parliamo di una vettura oltre i 300mila dollari, perché di base quella personalizzata aveva un costo di 220mila dollari. Mettendo in conto tutte le modifiche e aggiunzioni fatte, la cifra è quindi destinata a lievitare.

Le altre auto del miliardario

Con un conto di oltre 220 miliardi, quelli spesi per la Porsche Cayenne Turbo GT Minivan sono briciole. Ma per la moglie Priscilla questo e altro ancora, con Zuckerberg che da quando sta con la donna si è dato alle pazze spese in materia di auto.

In passato, il presidente e Ceo di Meta aveva guidato vetture come la Volkswagen Golf, la Honda Fit e la Acura TSX. Ma di recente ha “svecchiato” il suo parco auto, mettendosi in garage dei gioielli che tutti gli invidiano. In casa Zuckerberg, infatti, possono far sfoggio, tra le altre, di una Pagani Huayra, una Porsche GT3 Touring.