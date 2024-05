Antera rinasce: ritorna l’icona dei cerchi in lega con il mito Roberto Baggio come testimonial

Antera fa il suo grande ritorno

Il prestigioso marchio Antera ritorna sotto i riflettori mondiali durante la Design Week Milano 2024, presentando una nuova collezione di cerchi in lega leggera per il settore automotive. Questo ritorno è accompagnato da un testimonial d’eccezione: il campione di calcio Roberto Baggio. La scelta di Baggio, celebre per la sua carriera ineguagliabile e la mentalità vincente, rafforza lo spirito “No Compromise” del marchio.

Roberto Baggio: icona dello spirito Antera

La nuova comunicazione di Antera si basa sullo slogan “Dove l’istinto incontra il genio, il mito diventa leggenda”. Roberto Baggio, Pallone d’Oro 1993, incarna perfettamente questa filosofia. Con la sua tecnica sopraffina e il suo stile unico, Baggio dimostra che i traguardi più importanti si raggiungono con dedizione, coraggio e visione. Questi sono gli stessi valori che G.M.P. Group, azienda che ha riportato Antera al suo antico splendore, intende promuovere.

Fonte: Ufficio Stampa Antera

Una visione di eccellenza

Marco Mancin, Presidente di G.M.P. Group, sottolinea l’importanza della visione originale del fondatore Marco Muzzarelli. “Antera è sempre stato sinonimo di eccellenza e innovazione. Con un piano industriale quinquennale ambizioso, siamo pronti a scrivere una nuova pagina nella storia del brand, riportandolo nell’Olimpo dei produttori di ruote in lega leggera,” dichiara Mancin.

Innovazione e internazionalizzazione

Secondo Marco Finazzi, Chief Commercial Officer, la chiave del successo di Antera risiede nell’innovazione continua e nell’espansione internazionale. “Il nostro obiettivo è ridare lustro al marchio attraverso prodotti innovativi e un processo di internazionalizzazione concreto, mantenendo sempre fede ai valori fondamentali del brand,” afferma Finazzi.

Origini di un mito

Fondato nel 1991 a Milano, Antera è diventato noto a livello mondiale per il suo design innovativo e la cura maniacale dei dettagli. La ruota Type 109 tre-razze, insignita del titolo “Alloy Wheel Design of the Year 1994”, è solo uno dei tanti modelli iconici prodotti dall’azienda. Il nome Antera, che deriva dalle parole latine “Ante” (prima) e “Aera” (epoca), riflette la sua missione di anticipare i tempi con capolavori di design italiano.

Eccellenza “Made in Italy”

L’intero processo produttivo di Antera avviene internamente e si alimenta con energie rinnovabili. La sinergia tra i vari reparti dell’azienda consente di trasformare le idee di design in prodotti unici. Utilizzando tecnologie avanzate e un approccio di “lean production”, Antera garantisce alta qualità e produttività. Ogni fase, dalla fusione alla verniciatura, è eseguita con precisione, assicurando prodotti certificati secondo gli standard internazionali.

Fucina del futuro

Il rilancio di Antera è guidato dall’innovazione tecnologica e creativa del team HPE LAB (High Performances Engineering Laboratory). Questa divisione combina arte e scienza, superando i limiti della fusione tradizionale e stabilendo nuovi standard di eccellenza. Ogni modello di ruota è il risultato di un processo creativo che integra emozione e scienza, rispondendo alle esigenze funzionali, emotive ed estetiche dei clienti.

La nuova collezione di Antera

La nuova collezione di Antera comprende cinque modelli distinti (A101, A103, A105, A107 e A303), disponibili in dimensioni da 19” a 24” e sette finiture sofisticate. Il modello di punta, A303 HPE FORGED, unisce eleganza e robustezza grazie alla tecnologia HPE FORGED. Con finiture come Piano Black Diamond e dimensioni imponenti, la A303 rappresenta il simbolo della supremazia stilistica e tecnologica di Antera.

Impegno sociale e ambientale

G.M.P. Group integra i temi ESG nella sua strategia di sviluppo, promuovendo una cultura aziendale ecosostenibile. L’installazione di un impianto fotovoltaico nel 2022 è solo un esempio dell’impegno dell’azienda nel ridurre l’impatto ambientale e promuovere l’uso di energia pulita. Con investimenti di oltre 10 milioni di euro, G.M.P. mira a innovare il prodotto, efficientare l’energia e migliorare il welfare.

Transizione digitale e tecnologica

G.M.P. Group è all’avanguardia nella transizione digitale e tecnologica, garantendo un dialogo continuo con clienti e fornitori tramite piattaforme digitali. La ricerca e sviluppo, la sostenibilità e l’espansione internazionale sono i pilastri del futuro di G.M.P., che punta a rafforzare l’eccellenza del “Made in Italy” in termini di design, qualità, innovazione e rispetto ambientale.