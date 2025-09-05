Editor e copywriter, mi occupo principalmente di tecnologia, in tutte le sue forme, e di motori. Appassionato di viaggi, vivo tra Napoli e la Grecia.

123RF A Los Angeles è andato in scena un inseguimento incredibile

Quanto accaduto a Los Angeles ha dell’incredibile e ricorda alcune scene tipiche della popolare saga videoludica di GTA, che, curiosamente, in alcuni episodi è ambientata in una versione fittizia della città californiana. La storia è assurda ma è stata confermata dalle riprese in diretta della rete televisiva ABC7 che ha filmato un vero e proprio inseguimento da film (o da videogioco, per riproporre il parallelismo con GTA).

Il protagonista è un malvivente a bordo di un’auto che tenta di scappare dalle Forze dell’Ordine locali. L’inseguimento è scattato dopo che l’uomo non si è fermato a un alt imposto dagli agenti. La folle corsa in auto, con la vettura che ha raggiunto i 160 km/h, con manovre molto rischiose nel traffico e in autostrada, ha avuto uno stop temporaneo inaspettato.

Come mostrato anche dalle riprese video, infatti, l’uomo si è fermato a fare benzina ed è riuscito a ripartire senza essere fermato. Il video della fuga, con l’inaspettato “pit stop” è diventato subito virale, raccogliendo reazioni da tutto il mondo, grazie ai social network. Il video continua a far registrare tantissime visualizzazioni. Anche l’epilogo ricorda le scene dei videogiochi di GTA. L’uomo misterioso, infatti, è riuscito a far perdere le sue tracce proseguendo la fuga a piedi dopo essere uscito di strada con l’auto con cui aveva appena fatto benzina.

L’inseguimento e il rifornimento

Il breve video pubblicato da ABC7, che potete trovare qui di sotto, racconta in modo completo l’accaduto. Durante la fuga, infatti, il malvivente, probabilmente resosi conto che il veicolo su cui viaggiava era in riserva, ha tentato una mossa avventata che, però, sorprendentemente, ha avuto successo. L’uomo si è fermato in una stazione di rifornimento per fare benzina e poter, quindi, tentare la fuga evitando l’inseguimento delle Forze dell’Ordine della città di Los Angeles. Dopo la breve sosta, l’uomo è ripartito ma la corsa in auto non è durata molto.

Un epilogo inevitabile

La fuga dell’uomo a bordo dell’auto è terminata poco dopo la sosta. Probabilmente a causa di una manovra avventata e dell’alta velocità, infatti, il sospetto ladro è uscito di strada, andando a sbattere contro un palo della luce. La vettura, a quel punto, era inutilizzabile e non avrebbe potuto permettere al soggetto in questione (che durante la sosta alla stazione di rifornimento ha tentato di nascondere il volto alle telecamere dell’emittente americana). In un epilogo sorprendente e in pieno stile GTA, subito dopo l’impatto, l’uomo è uscito dal veicolo ed è scappato a piedi.

Sfruttando il buio della notte, il ladro ha fatto perdere le tracce. Le ipotesi sulla fuga sono tante. L’uomo, infatti, potrebbe essere stato aiutato da un complice, presente in zona, oppure potrebbe essere riuscito a rubare un altro veicolo, per scappare, questa volta senza dare nell’occhio, nel traffico cittadino. Di certo, le immagini incredibili dell’accaduto, con tanto di sosta alla stazione di rifornimento, resteranno virali online per molto tempo. Una scena di questo tipo potrebbe anche ispirare i creatori del prossimo GTA 6, videogioco attesissimo in uscita il prossimo anno, dove inseguimenti di questo tipo sono frequenti.