Il modello di LaFerrari in vendita all'asta per mezzo milione ha caratteristiche da non credere ed è destinata a essere soltanto una hypercar da collezione

Fonte: iStock LaFerrari, hypercar da record "al contrario"

Un modello di LaFerrari, la supercar di serie tra le più costose tra quelle prodotte dagli stabilimenti Ferrari di Maranello, è stata messa all’asta per mezzo milione di euro, ma dietro a quello che sembrerebbe essere un’affare potrebbe celarsi una doppia fregatura. Il bolide in vendita a Dubai è sì ben al di sotto del proprio prezzo di mercato, ma nasconde due particolarità che la rendono tutt’altro che una hypercar. Quali? Non può circolare su strada e, soprattutto, non va oltre i 48 km/h. Chi grida all’affare, per un’auto che di base costerebbe 2,5 milioni, è pronto a ricredersi, ma i dettagli di questo modello non devono del tutto ingannare. Perché in un certo senso chi riuscirà a ottenerla all’asta un certo tipo di affare lo farà comunque.

LaFerrari all’asta è nuova, ma quanti limiti

Quella messa all’asta a Dubai per mezzo milione è un modello della famiglia della più famosa hypercar di Maranello che però, a dirla tutta, non ha nessuna familiarità col bolide se non il nome. LaFerrari in vendita, infatti, non è uno dei 499 esemplari esistenti al mondo, bensì un prototipo realizzato durante lo sviluppo della prima vettura ibrida denominata in fabbrica con la sigla F150 Prototipo Preserie PS1, uguale in tutto e per tutto alle vetture prodotte e poi vendute. Ma con due particolari eccezioni.

Se è vero che il modello ha la stessa carrozzeria e i medesimi interni, con lo stesso propulsore ibrido con motore V12 Type F140FE da 6,3 litri potenziato da due motori elettrici per un totale di 950 cavalli e 900 Nm di coppia, diversi sono due dettagli che farebbero tirare indietro tutti, nonostante il prezzo conveniente. Cosa rende un‘auto da 2,5 milioni sottostimata al punto da essere venduta con uno sconto di due milioni? L’impossibilità a circolare in strada e una velocità di 300 km/h inferiore rispetto alla sorella più forte.

Sì, perché LaFerrari all’asta e per l’appunto un prototipo e come tale ha una limitazione di fabbrica nel proprio motore che non produce la potenza necessaria per andare oltre i 48 km/h. Una miseria per una hypercar che si rispetti, che deve fare poi il paio con un altro difetto tutt’altro che secondario. Il modello in questione, infatti, non può circolare in strada in quanto, non essendo stata omologata, non può essere immatricolata per la circolazione su strade pubbliche.

Un’opera d’arte da tenere in garage

Di certo, però, LaFerrari messa in vendita a Dubai è un pezzo unico nel suo genere. Quasi da collezione. E non può essere definito in altro modo, perché la concessionaria Supercar Blondie assicura che il modello ha percorso soltanto 16mila chilometri e ha ogni dettaglio di carrozzeria immacolato. Una vera e propria opera d’arte dal design caratterizzato da inserti nero opaco, adesivi portanumero e scritte Pirelli bianche, mentre l’abitacolo prevede sedili in pelle rossa con profili neri a contrasto e la plancia è rivestita in Alcantara nera e fibra di carbonio.

Chi se l’aggiudicherà per mezzo milione potrebbe però avere tra le mani una Ferrari di cui vantarsi con gli amici, con la consapevolezza di poterci fare ben poco. Perché se è vero che la circolazione su strada non è di certo il primo pensiero per i possessori di una hypercar, è anche vero che se fosse portata in pista a fare qualche giro non darebbe quelle sensazioni di guida che un modello come questo promette, perché quei 48 km/h sarebbero un grande peso.