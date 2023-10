Fonte: iStock Le immatricolazioni di auto elettriche in Europa raddoppiano ad agosto 2023

Continua la crescita delle auto elettriche in Europa. Anche se con un ritmo diverso a seconda del Paese, infatti, le auto a zero emissioni registrano buoni numeri sul mercato europeo confermandosi, sempre di più, come un punto di riferimento per il futuro della mobilità nel continente. Come evidenziano i dati di Jato Dynamics, nel corso del mese di agosto 2023, le vendite di auto elettriche sono raddoppiate, nel confronto con i dati dello scorso anno.

Vendite raddoppiate rispetto al 2022

Il mese di agosto 2023 si è chiuso in modo molto positivo per il settore delle auto elettriche in Europa. I dati elaborati da Jato Dynamics, infatti, confermano un totale di 196.000 immatricolazioni con un incremento del +102% rispetto ai risultati ottenuti nel corso dell’agosto dell’anno precedente (il mercato è, invece, cresciuto del +20% considerando tutte le tipologie di alimentazione)

Le auto elettriche hanno ottenuto dati confortanti anche per quanto riguarda la quota di mercato. Nel corso dell’ottavo mese dell’anno, infatti, le auto a zero emissioni hanno rappresentato il 22% delle immatricolazioni complessive. In sostanza, più di un’auto su cinque immatricolata in Europa è stata una BEV. Si tratta di un dato molto importante, soprattutto considerando l’obiettivo europeo dello stop alla vendita di benzina e diesel.

Sul tema della diffusione delle auto elettriche in Europa si registra il commento di Felipe Munoz, analista globale di JATO Dynamics, che ha evidenziato: “Sebbene gli attuali dibattiti del settore spesso puntino verso un rallentamento della crescita dei BEV, i nostri dati mostrano che la crescita della domanda rimane forte, grazie ai prezzi sempre più competitivi e al continuo sostegno da parte dei governi di tutto il mondo. Europa”

I risultati più interessanti arrivano dalla Germania, dove le elettriche sono crescita del +171% (ma nei prossimi mesi è prevista una riduzione degli incentivi che potrebbe rallentare la diffusione delle auto elettriche). La Germania vale il 44% del mercato delle auto elettriche in Europa. Ottimi dati anche da mercati più piccoli come Belgio (+224%), Grecia (+183), Lussemburgo (+164%) e Portogallo (164%).

A guida il mercato delle auto elettriche c’è sempre Tesla, nonostante un trimestre negativo sul mercato globale. Per l’azienda americana si registrano oltre 21.000 immatricolazioni per la Model Y e oltre 11.000 immatricolazioni per la Model 3 che ha appena debuttato con una nuova versione.

Le due vetture di Tesla sono state le BEV più vendute in Europa ad agosto. Terza posizione per la Volkswagen ID.4 che si ferma a poco più di 9.000 unità, precedendo la ID.3 e la Skoda Enyaq, che superano le 6.000 unità.

Cosa succede in Italia

Per l’Italia sono già disponibili i dati di settembre 2023. Nel corso del nono mese dell’anno, le elettriche hanno registrato un calo del -1,9% delle immatricolazioni, attestandosi al di sotto delle 5.000 unità e su di una quota di mercato del 3,6%. Il dato è in netta contro-tendenza con il resto del mercato italiano che è cresciuto del +23% a settembre.

Nel parziale annuo (gennaio – settembre), le elettriche hanno superato quota 46.000 unità vendute con una crescita del +27,6% rispetto all’anno precedente (+20,7% per l’intero mercato auto italiano). La quota di mercato delle auto a zero emissioni resta ridotta: dopo nove mesi del 2023, infatti, le auto elettriche rappresentano soltanto il 3,9% del totale delle immatricolazioni registrate sul mercato italiano, nonostante la fondamentale spinta degli incentivi.