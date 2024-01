Il 2023 è stato un anno di svolta per il mercato delle auto elettriche in Italia. Con una crescente accettazione delle vetture elettriche e ibride, il settore si muove verso un futuro più sostenibile. Le performance di vendita della Tesla Model Y e di altri modelli elettrici indicano una chiara preferenza dei consumatori per opzioni più ecologiche. Mentre il settore automobilistico italiano si prepara per quest’anno, l’attenzione si concentra sulla formalizzazione degli incentivi e sul sostegno alla transizione verso una mobilità più pulita e sostenibile.