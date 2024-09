Le elettriche più vendute in Italia ad agosto 2024

Non è stato un mese di agosto positivo per il settore della mobilità elettrica, i dati delle vendite in Italia nel corso dei trentuno giorni mostrano come nel nostro Paese (ma il discorso può essere tranquillamente allargato anche al di fuori dei confini nazionali) le auto a zero emissioni facciano una fatica enorme a imporsi sul mercato. Il processo di transazione verso una mobilità più sostenibile e attenta all’ambiente non sta procedendo alla velocità sperata dalle case automobilistiche che, in questi anni, hanno puntato molto sull’elettrico. Va però sottolineato che i dati di vendita delle auto ibride sono diverse e molto più incoraggianti. Vediamo allora nel dettaglio quali sono stati i dati delle vendite delle automobili elettriche nel mesi di agosto 2024.

Quante auto elettriche sono state vendute in Italia ad agosto?

Nel mese di agosto, in Italia, sono state immatricolate un totale di 2.605 automobili elettriche, un calo netto rispetto allo stesso dell’anno precedente: nel corso dei trentuno giorni del 2023, infatti, erano state 4.079 le vetture a zero emissioni acquistate nel nostro Paese. Un calo quindi del 36,1%. E a diminuire è anche la quota di mercato delle vetture elettriche, che dal 5% dell’anno scorso è ora scesa al 3,7% di quest’anno: questo significa che sul totale di automobili vendute ad agosto solamente questa piccola percentuale, il 3,7%, erano elettriche.

Ma i numeri sono in calo anche se paragonati a quelli del mese precedente, ovvero luglio, quando erano state vendute 4.292 nuovi modelli di automobili elettriche. Va però sottolineato come nel mese di luglio abbiano giocato un ruolo importante gli incentivi statali che hanno indubbiamente favorito le vendite.

Incentivi statali che non ci sono stati invece ad agosto e il calo delle immatricolazione ne è stata, come era facilmente prevedibile, la conseguenza.

“I dati indicano nuovamente un andamento molto confuso del mercato, con gli straordinari picchi seguiti alla messa a terra dell’Ecobonus alternati a momenti di apparente stallo, in cui gli automobilisti interessati a passare all’elettrico restano alla finestra per comprendere l’evoluzione dello scenario”, ha spiegato a tal proposito Fabio Pressi, presidente di Motus-E.

Fabio Pressi ha poi proseguito: “Per evitare un pericoloso andamento a strappi del mercato diventa fondamentale una rapida e chiara pianificazione degli strumenti incentivanti discussi nell’ultima riunione del Tavolo Automotive, per i quali sarà indispensabile anche la massima cautela nelle comunicazioni ai cittadini, che con l’esaurimento in un solo giorno dei bonus per le auto elettriche hanno già dimostrato una grande attenzione verso questa tecnologia”.

Anche Michele Crisci, presidente di Unrae, ha evidenziato l’importanza degli incentivi statali per favorire la transizione a una mobilità più sostenibile. “Queste iniziative devono far parte di un più ampio piano strategico triennale per il 2025, 2026 e 2027”, ha infatti affermato.

Le auto elettriche più vendute nel mese di agosto del 2024 in Italia: la classifica

Ma quali sono state le automobili elettriche che più sono state vendute in Italia ad agosto? Vediamo ora nel dettaglio la classifica, soffermandoci sulle prime dieci posizioni, in modo da capire anche meglio quali sono i gusti degli automobilisti italiani quando si parla di auto e zero emissioni. Ecco la classifica:

1) Tesla Model Y: 376 modelli venduti

2) Volvo EX30: 263 modelli venduti

3) BMW iX1: 155 modelli venduti

4) Volkswagen ID.3: 124 modelli venduti

5) MG 4: 106 modelli venduti

6) Ford Explorer: 96 modelli venduti

7) Peugeot e-2008: 95 modelli venduti

8) BYD Seal: 92 modelli venduti

9) Peugeot e-208: 71 modelli venduti

10) Fiat 500e: 69 modelli venduti

Le auto elettriche più vendute nel mese di luglio del 2024 in Italia: la classifica

Qui di seguito riportiamo invece quella che era stata la classifica delle automobili elettriche più vendute in Italia nel mese di luglio, tenendo in considerazione sempre le prime dieci posizioni:

1) Volvo EX30: 401 modelli venduti

2) Tesla Model Y: 279 modelli venduti

3) MG4: 252 modelli venduti

4) Peugeot e-2008: 203 modelli venduti

5) BMW iX1: 198 modelli venduti

6) Tesla Model 3: 176 modelli venduti

7) Fiat 500e: 170 modelli venduti

8) Jeep Avenger: 142 modelli venduti

9) Nissan Leaf: 139 modelli venduti

10) Audi Q4: 115 modelli venduti

Auto elettriche: il confronto tra le classifiche di luglio e agosto

Ciò che salta subito all’occhio, confrontando le classifiche delle vendite di luglio e di agosto, è che la Tesla Model Y è tornata al primo posto dei modelli più vendute, con 376 modelli venduti. A luglio era stata superata dalla Volvo EX 30 (che ad agosto è scesa in seconda posizione) ma ora si è ripresa la vetta della classifica. La Volvo EX 30 comunque resta un’automobili molto amata e si sta imponendo sempre di più nel panorama delle vetture a zero emissioni.

Si conferma la MG4, che è rimasta una delle automobili più amate dagli automobilisti italiani, mentre ha perso qualche posizione la Peugeot e-2008 ma l’auto francese resta comunque nella classifica delle dieci auto elettriche più vendute nel nostro Paese.

Classifica delle auto elettriche più vendute ad agosto: chi è in calo

Guardando la classifica delle automobili elettriche più vendute in Italia nel mese di agosto si può notare come siano state pochi i modelli di Fiat 500e venduti, che è tra l’altro l’unica automobile italiana presente in queste classifiche: appena 69. Un dato in calo rispetto al mese di luglio, quando ne erano state vendute più del doppio (in totale 170), ma che è anche un campanello d’allarme per tutto il settore.

Sappiamo bene che la Fiat 500 è un vero e proprio simbolo, un’auto che ha fatto la storia e che in Italia è molto amata dagli automobilisti: il fatto che le vendite di questo modello elettrico non riescano a decollare è un segnale delle difficoltà del settore.

Ma in calo lo sono state anche le vendite della Tesla Model 3, che non è proprio presente nelle prime dieci posizioni della classifica: un dato che certamente sorprende, cosinderando che solitamente questo modello era uno dei più venduti in assoluto in Italia. Il dato sorprende soprattuto se si coserà che la Model 3 è stata in assoluto l’auto elettrica più venduta in Italia da inizio anno.

Le auto della casa automobilistica americana fondata da Elon Musk continuano comunque a piacere, non a caso la Model Y è in vetta alla classifica, ed è facile immaginare che la Model 3 possa tornare nelle prime dieci posizioni della classifica nei prossimi mesi.