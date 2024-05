Laureato in Scienze della Comunicazione, muove i primi passi nelle redazioni sportive di Palermo per poi trasferirsi a Milano. Giornalista pubblicista esperto del mondo dello sport e dei motori, scrive anche di attualità ed economia.

Fonte: iStock Porte di Fiat Panda nel mirino dei ladri, aumentano i furti

Fiat Panda sembra essere diventata la vittima preferita dei malviventi, con sempre più episodi che vedono coinvolta la vettura del Lingotto in furti o sparizioni particolari. A Torino, nello specifico, nelle ultime settimane si è segnalato un boom di furti sui generis, con le auto che restano al proprio posto, ma scarne di alcuni elementi essenziali della carrozzeria. Quali? Incredibilmente le portiere, con le Panda nel capoluogo piemontese che sono state smontate e lasciate parcheggiate senza portiere. Un fenomeno che è stato registrato più volte tanto da mandare in crisi anche gli sfasciacarrozze locali, alle prese con un boom inaspettato di richieste per nuovi sportelli dell’utilitaria.

I ladri di sportelli colpiscono Fiat Panda

Una volta era l’impianto stereo, un’altra i tergicristalli e altre volte le ruote. Ora incredibilmente sono le portiere a essere considerato bottino ricco per i ladri che nell’ultimo periodo sembrano aver preso di mira con insistenza Fiat Panda. L’utilitaria della Casa del Gruppo Stellantis, infatti, è tra le vittime del fenomeno che, soprattutto nella città di Torino, ha registrato numerosissimi casi.

Al Corriere della Sera, infatti, numerosi residenti nella città della Mole denunciano il furto delle portiere, con brutte sorprese al mattino. Le vetture parcheggiate in posti tranquilli la sera prima, infatti, all’indomani si sono presentate senza elementi essenziali come gli sportelli. Episodi che, sottolinea il quotidiano, si sono verificati nel quartiere Barriera di Milano ma che nel complesso sono stati registrati in quasi tutta la città.

E per il modus operandi, sembra che non siano episodi casuali. Nei casi emersi, infatti, il filo conduttore è lo stesso. Solo le portiere sono state portate via dai ladri, senza altri furti all’interno delle vetture, come a volersi concentrare solo su una parte della vettura. Insomma, un furto che spinge a sospettare che ci sia dietro un vero e propri racket delle portiere, poi forse rivendute al mercato nero.

Non solo portiere, i guai per Panda

Problemi di non poco conto per i possessori di una Panda, in ogni sua linea. Da Torino, infatti, giunge notizia che i ladri si sono accaniti sulla classica come sulla 4×4 e sulla Cross. Insomma, si salvi chi può.

Eventi che mettono sull’attenti tutti i “pandisti” d’Italia, sempre di più nel Paese anche grazie ai risultati ottimi ottenuti dalla linea della Casa che nel 2023 è stata la vettura più venduta in assoluto. Dati che sono stati confermati anche con un ottimo avvio di 2024, con Panda che ad aprile è stata l’auto ibrida più venduta.

Ma quanto sono le vendite sono stati anche i furti. Panda, infatti, secondo il “Dossier sui Furti di veicoli 2024” elaborato da LoJack Italia è in cima alla lista delle vetture più rubate nel Bel Paese. Infatti, secondo i dati emersi, un’auto rubata su 10 è una Panda con 12.571 vetture rubate sulle 131.679 complessive del 2023. Numeri che, paragonati al 2022, sono in crescita dato che lo scorso anno c’è stato un +7% sui furti in tutta Italia. Numeri che si sono rispecchiati anche su Panda, che nel 2022 era sempre avanti tra le vetture più sottratte, ma che si era fermata “soltanto” a 11.942 auto rubate.+