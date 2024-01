In Italia il successo delle auto a benzina non si ferma, tanto che nell'anno appena chiuso la quota di mercato è cresciuta un po' rispetto al 2022

Fonte: Ufficio Stampa Stellantis A dominare la top ten delle auto a benzina più vendute in Italia c'è la Citroen C3

Le auto a benzina continuano a essere protagoniste del mercato italiano anche nell’anno appena concluso. Il 2023, infatti, è stato chiuso dalle vetture dotate di questa alimentazione con una quota di mercato in crescita rispetto al 2022, che si assesta intorno al 28,3%. Dunque, la tradizione continua ad andare di moda, nonostante l’avanzata (a rilento) delle elettriche, delle plug-in (in calo) e soprattutto delle ibride (mild e full). La benzina, tra l’altro, riesce a resistere agli urti del tempo, alla società e alla mobilità in continuo cambiamento, cosa che non sta accadendo con il diesel che perde terreno in modo emorragico. Dunque, non resta che osservare quali sono i dieci modelli a benzina più venduti del 2023.

Dalla decima alla quarta posizione

Partiamo dal decimo posto, il modello che chiude la top ten in questione, ovvero sia la Dacia Sandero. La berlina compatta del Brand romeno è un vero portento per quanto riguarda il bilanciamento tra qualità e prezzo. Gli italiani la apprezzano particolarmente e sono state ben 15.070 le immatricolazioni complessive. Al nono posto troviamo un’altra piccola vettura, la Toyota Aygo X, che oltre a essere una perfetta compagna per avventure in città, sa colpire l’occhio con il suo look che ammicca al mondo dei SUV. Solida e tecnologica, la giapponesina ha raccolto 15.600 unità nel nostro Paese. Scaliamo la classifica e incontriamo la Opel Corsa, una delle utilitarie che per tradizione raccoglie più consensi lungo lo Stivale. Sotto l’egida del Gruppo Stellantis, l’icona tedesca è stata rinnovata ma mantiene salda la sua compattezza e robustezza, che piace tanto agli automobilisti italici che nel 2023 l’hanno acquistata in 17.009 esemplari.

Settimo posto per la Volkswagen Polo, un’altra macchina classificabile come evergreen delle nostre strade. La segmento B di Wolfsburg conquista il grande pubblico per le sue linee tese e affilate, oltre che per le buone dotazioni e le rifiniture di ottima fattura. La teutonica registra 18.223 immatricolazioni nel 2023. Al sesto posto incontriamo una bella francesina, la Peugeot 208 che riesce ad agguantare quota 18.801 unità in Italia nel corso dell’anno appena concluso. I suoi punti di forza sono il look sbarazzino e il buon comportamento su strada. La grande new entry di questa classifica è la MG ZS, un crossover compatto dalle linee classiche e dal prezzo molto competitivo. Proviene dalla Cina, ma questo non le ha impedito di fare un bel boom di vendite: 20.395 immatricolazioni in dodici mesi. Ai piedi del podio, infine, scoviamo una delle grande novità del 2023, nonché una delle vetture più premiate a livello internazionale: la Jeep Avenger. Il primo B-SUV compatto del Brand a stelle e strisce si è fermato a 20.770 unità.

Il podio della auto a benzina più vendute

Il podio delle auto a benzina più vendute viene aperto da un crossover seducente e che sembra non smarrire il proprio appeal, nonostante una presenza scenica duratura: il Volkswagen T-Roc. Il modello di Wolfsburg è stato accuratamente aggiornato e la sua magia dà ancora frutti, dato che sono state 21.466 le immatricolazioni nel Belpaese. Il secondo posto, invece, è sempre ad appannaggio di un veicolo teutonico. Stavolta è toccata alla Volkswagen T-Cross la piazza d’onore, grazie alle sue 21.891 unità vendute. L’urban SUV piace per la propria versatilità, ma non quanto un’utilitaria giunta al passo d’addio in favore della nuova generazione: la Citroen C3. È proprio la pratica e affidabile automobile transalpina la regina tra le auto a benzina con 24.275 immatricolazioni. Un trionfo.

La top ten completa delle auto a benzina regine del 2023