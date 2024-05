Via agli incentivi auto locali, con la Regione Lombardia che stanzia 6 milioni in favore delle imprese: doppia tranche di domanda, ma è corsa contro il tempo

Fonte: iStock Via agli incentivi auto 2024 in Lombardia, aiuti dedicati solo alle imprese

Nuovi incentivi auto in arrivo in Lombardia, con la Regione che ha deciso di stanziare aiuti dedicati a micro, piccole e medie imprese che rottamano un usato e comprano o prendono in leasing mezzi a basso impatto ambientale. Una sorta di ecobonus su misura per le imprese, con aiuti che vanno dai 1.500 ai 30.000 euro, ma a determinate condizioni.

Gli incentivi auto per le imprese

Via ai nuovi incentivi auto 2024 dedicati alle imprese in Lombardia, con la Regione guidata dal presidente Attilio Fontana che ha deciso di mettere sul piatto quasi 6 milioni di euro. Nello specifico si tratta di 5 milioni e 940.000 euro per il biennio 2024-2025, ripartiti al 50% sulle due annualità e differenti scadenze.

Saranno quindi quasi 3 milioni (2 milioni e 970.000 euro) quelli messi sul tavolo per l’anno in corso, con le imprese che potranno sfruttare i fondi stanziati dall’Ente per acquistare o prendere in leasing mezzi a basso impatto ambientale elettrici o termici. Parliamo quindi di scooter elettrici, e-cargo bike, veicoli elettrici e termici, ma anche furgoni e camion.

L’obiettivo, si legge nel bando gestito da Unioncamere Lombardia, è quello di supportare le imprese nella radiazione di un veicolo inquinante, da quelli benzina fino ad Euro 2 incluso o diesel fino ad Euro 5 incluso, per avere sempre più mezzi a zero o bassissime emissioni.

Quanto valgono gli incentivi

I 3 milioni all’anno per il 2024 e il 2025 finanzieranno cifre che vanno dai 1.500 ai 30.000 euro. Nello specifico:

fino a 1.500 euro per gli scooter elettrici;

per gli scooter elettrici; fino a 2.500 euro per e-cargo bike;

per e-cargo bike; fino a 4.000 euro per auto elettriche;

per auto elettriche; da 4.000 a 30.000 euro per veicoli adibiti al trasporto da quattro a otto persone;

per veicoli adibiti al trasporto da quattro a otto persone; 8.000 euro per veicoli a motore destinati al trasporto di merci;

per veicoli a motore destinati al trasporto di merci; 12.000 euro veicoli a motore destinati al trasporto di merci tra le 3,5 e 7 tonnellate;

veicoli a motore destinati al trasporto di merci tra le 3,5 e 7 tonnellate; 15.000 euro veicoli a motore destinati al trasporto di merci tra le 7 e le 12 tonnellate;

veicoli a motore destinati al trasporto di merci tra le 7 e le 12 tonnellate; 30.000 euro veicoli a motore destinati al trasporto di merci oltre le 12 tonnellate.

Sconti importanti anche per i veicoli endotermici di classe Euro 6 per il trasporto di cose o persone, come previsto dal bando per il rinnovo dei veicoli.

Chi può presentare domanda e quando

A poter fare richiesta per gli incentivi auto 2024, come detto, sono le micro, piccole e medie imprese aventi sede operativa in Lombardia. Ma a differenza degli incentivi statali, in cui il consumatore non deve fare nulla per prenotare l’aiuto (lo fa la concessionaria) e lo sconto è immediato, in questo caso il meccanismo degli incentivi locali prevede la partecipazione attiva dell’acquirente.

La domanda va presentata nel sito dedicato prima del perfezionamento dell’acquisto del mezzo scelto, prenotando la risorsa che poi sarà assegnata secondo l’ordine cronologico di invio telematico della richiesta.

Ecco allora che sarà una corsa contro il tempo, con la presentazione delle domande per l’anno 2024 che prenderà il via martedì 14 maggio 2024 alle ore 10 e con scadenza fissata al 31 ottobre 2024 alle 16. La domanda per gli incentivi, va specificato, potrà essere presentata solo fino a che i fondi non saranno esauriti.

Una seconda tranche, poi, arriverà in vista del 2025. Nello specifico le domande potranno essere presentate dal 2 dicembre 2024 al 30 settembre 2025. Ogni acquirente può presentare al massimo quattro domande di contributo, a fronte dello stesso numero di mezzi radiati, intestati all’impresa da minimo 12 mesi.