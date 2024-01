La città di Milano segna un momento storico nel panorama dei carburanti eco-compatibili con l’apertura del primo distributore di ecodiesel HVO100 in Lombardia. Questo evento rappresenta una tappa cruciale nella storia della mobilità sostenibile, grazie alla collaborazione tra due aziende leader nel settore: Costantin Spa e EKOpoint.

Un’alleanza per l’ecosostenibilità: EKOpoint e Costantin

Questo storico accordo tra EKOpoint e Costantin Spa segna un punto di svolta nell’ambito dei carburanti green. Costantin Spa, con un fatturato di 959 milioni di euro nel 2022 e una clientela che comprende oltre 20.000 tra privati e aziende, si distingue per la sua dedizione nell’offrire soluzioni ecosostenibili. Dall’altra parte, EKOpoint, forte di un fatturato di 35 milioni e 25 dipendenti, si impegna a promuovere carburanti rispettosi dell’ambiente, in linea con le normative europee.

“La mission di EKOPoint si basa sull’assunzione di comportamenti eticamente corretti e responsabili, guardando con estremo interesse ai mutamenti e alle nuove esigenze di mercato, ai bisogni dei consumatori fornendo loro i migliori servizi“, riferisce Stefano Cantarelli, numero uno di EKOpoint.

HVO100: Un Combustibile Innovativo e Sostenibile

Il protagonista di questa rivoluzione green è l’HVO100, acronimo di “Hydrogenated Vegetable Oil”, un carburante vegetale idrogenato ottenuto al 100% da materie prime rinnovabili. Questo ecodiesel è compatibile con i veicoli diesel di ultima generazione e permette di ridurre le emissioni fino al 90%. La sua efficacia è stata ampiamente testata e confermata, rappresentando una solida alternativa ecologica al diesel tradizionale.

Costantin Spa e la transizione ecologica nel settore dei trasporti

La decisione di Costantin Spa di promuovere l’HVO100 rientra in una strategia più ampia di transizione ecologica nel settore dei trasporti. L’azienda, con sede a Borgo Veneto (Padova), conta ora 26 stazioni di servizio in cui è presente l’HVO100. Di particolare rilievo è la stazione di Merlara, l’unica in Italia a eliminare completamente il diesel fossile.

Luca Cavatton di Costantin Spa enfatizza l’importanza di offrire un’alternativa ecologica ai carburanti tradizionali, anche in un contesto globale che tende a privilegiare l’elettrico. La scelta di vendere l’HVO100 a un prezzo inferiore al diesel tradizionale è un segnale forte rivolto sia ai consumatori che agli operatori del settore.

L’HVO100 si presenta come una soluzione innovativa nel campo dei carburanti alternativi. Utilizzato ampiamente nel Nord Europa, offre una riduzione significativa delle emissioni rispetto al diesel convenzionale, fino al 90%. La sua distribuzione in Italia è curata da Costantin, che collabora con diversi partner e fornisce direttamente alle grandi aziende del settore logistico e dei trasporti. L’impatto economico dell’HVO100 è minimo per gli utilizzatori, dato che inquina meno, essendo privo di aromatici e poliaromatici. Il processo di produzione si articola in due fasi: l’idrotrattamento, dove le materie prime vengono saturate con idrogeno, seguito da una modifica della struttura chimica per conferire le qualità desiderate al prodotto finale.

In conclusione, l’apertura del primo distributore di HVO100 a Milano rappresenta non solo un importante passo avanti per la mobilità sostenibile, ma anche un modello da seguire nella transizione verso un futuro più verde e responsabile. La partnership tra Costantin Spa e EKOpoint non è solo una collaborazione commerciale, ma un simbolo di un impegno condiviso verso un mondo più pulito e sostenibile.