Passione, determinazione e un cuore che batte al ritmo del gioco: un narratore sempre in prima linea. Laureato in Scienze Politiche e appassionato di motori.

Fonte: UFFICIO STAMPA PK COMMUNICATION Distributore di Ecodiesel

Marzo ha segnato un’importante svolta per la sostenibilità ambientale in Piemonte, con l’inaugurazione del primo distributore di HVO100 nella regione, specificatamente presso il Parco Commerciale Magnone a Castelnuovo Don Bosco, in provincia di Asti. Questo evento non solo introduce un’opzione di carburante ecologico nell’area ma rappresenta anche un significativo passo avanti nella transizione verso una mobilità più verde.

L’impatto dell’HVO100 sul settore dei carburanti e la sostenibilità

Costantin Spa, azienda leader nel settore dei carburanti, ha stretto una partnership con il Parco Commerciale Magnone per realizzare questo progetto. Luca Cavatton, responsabile del progetto HVO100 presso Costantin Spa, ha evidenziato l’importanza dell’evento, sottolineando come l’HVO100, oltre ad essere più economico del diesel tradizionale, rappresenti la direzione futura verso cui si sta muovendo il settore della mobilità. Anche il consigliere regionale Gianluca Gavazza ha espresso entusiasmo per questa iniziativa, riconoscendo nel Carburante HVO100 la spinta necessaria per accelerare la transizione ecologica nel settore dei trasporti.

HVO100, acronimo di Hydrogenated Vegetable Oil, è un combustibile vegetale idrogenato ottenuto al 100% da materie prime rinnovabili. La sua introduzione nel mercato dei carburanti offre una riduzione significativa delle emissioni, fino al 90%, rispetto al diesel fossile, promuovendo una netta diminuzione dell’impatto ambientale dei trasporti. Questo carburante rappresenta non solo un’alternativa sostenibile ma anche un esempio tangibile dell’applicazione dei principi dell’economia circolare, utilizzando prodotti di scarto come materie prime.

Il ruolo di Costantin Spa e le aspirazioni future

Costantin Spa, con un fatturato di 959 milioni nel 2022 e una rete di oltre 100 stazioni di servizio nel nord Italia, ha dimostrato un impegno costante nella distribuzione di carburanti alternativi e sostenibili. L’azienda, che ha già una presenza significativa in Piemonte con dieci pompe bianche, vede nell’HVO100 un pilastro della propria strategia per una mobilità più pulita. Marco Vetrali, direttore commerciale di Costantin, ha sottolineato l’obiettivo di espandere l’utilizzo dell’HVO100, iniziando da Asti e mirando a coprire l’intera regione, inclusa la capitale Torino.

L’impegno del parco commerciale Magnone verso la sostenibilità

Il Parco Commerciale Magnone non è nuovo agli sforzi verso la sostenibilità. Dal 2011, ha investito in soluzioni eco-compatibili, come l’installazione di pannelli solari che producono oltre 500.000 KW/H annui e l’utilizzo di tecnologie avanzate per ridurre il consumo energetico e l’impatto ambientale. La collaborazione con Costantin Spa per l’introduzione dell’HVO100 si inserisce in questo solco, confermando l’orientamento green del centro commerciale e della sua stazione di servizio.

La scelta di introdurre l’HVO100 a un prezzo inferiore rispetto al diesel tradizionale non è solo una mossa commerciale, ma anche un chiaro segnale verso consumatori e settore dei trasporti della fattibilità e dei benefici di una transizione ecologica. Costantin Spa e il Parco Commerciale Magnone, attraverso questo progetto, intendono educare il pubblico sull’importanza e sulla praticità di opzioni di carburante più sostenibili, contribuendo a modellare un futuro più verde per la mobilità.

L’inaugurazione del primo distributore di HVO100 in Piemonte rappresenta un momento chiave nella promozione di una mobilità sostenibile nella regione. Grazie agli sforzi congiunti di Costantin Spa e del Parco Commerciale Magnone, il progetto non solo offre una soluzione ecologica ai consumatori ma pone anche le basi per un’ampia adozione di combustibili verdi, dimostrando l’impegno di aziende e istituzioni locali verso un futuro più sostenibile.