Attentato a Volodymyr Zelensky sventato in Polonia a Rzeszow, soldato polacco in pensione pronto a ucciderlo

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky sarebbe scampato a due tentativi di assassinio. Non è chiaro quando sarebbero avvenuti: uno a Kiev e l’altro, più recente, all’aeroporto di Rzeszow, in Polonia. A guidare quest’ultimo attentato sarebbe stato un soldato polacco in pensione, reclutato dei servizi segreti della Russia.

Sventato attentato a Volodymyr Zelensky in Polonia

Le autorità ucraine hanno annunciato di aver sventato un attentato al presidente Volodymyr Zelensky, un tentativo di ucciderlo che sarebbe stato orchestrato dai servizi di intelligence russi.

Ad annunciarlo è stato il capo dei servizi di sicurezza dell’Ucraina (Sbu), Vasyl Malyuk.

Fonte foto: IPA L’aeroporto di Rzeszow in Polonia

Malyuk non ha però precisato a quando risalgano gli attentati sventati, che sarebbero avvenuti a Kiev e in Polonia, secondo quanto riportato dall’agenzia di stampa ucraina Interfax Ukraine.

Il capo delle spie ucraine sostiene che la Russia di Vladimir Putin starebbe pianificando una serie di attentati contro figure di spicco di Kiev.

Tra gli obiettivi ci sarebbero lo stesso Malyuk e il capo dell’intelligence militare Kyrylo Budanov.

Il tentativo di ucciderlo all’aeroporto di Rzeszow

Il tentativo più recente di uccidere Zelensky sarebbe avvenuto in Polonia, all’aeroporto di Rzeszow.

Vicino al confine con l’Ucraina, lo scalo viene usato da Kiev come terminal per i viaggi del personale governativo ucraino.

A condurre l’operazione sarebbe stato un soldato polacco in pensione, reclutato anni fa dal Fsb, i servizi segreti russi.

Per uccidere Zelensky “erano stati presi in considerazione diversi metodi. Uno di questi era un drone Fpv, un altro un cecchino”, ha detto Malyuk all’agenzia di stampa polacca Pap.

Altro attentato a Kiev

Il capo degli 007 ucraini ha inoltre ricordato che un altro attentato contro il presidente ucraino fu sventato lo scorso anno al suo quartier generale a Kiev.

Gli ucraini arrestarono due colonnelli della Udo, la guardia di stato ucraina, accusati di star pianificando un attentato in collaborazione con l’intelligence di Mosca.

Malyuk ha detto che i due ufficiali stavano cercando delle persone disponibili a partecipare al piano, che avrebbe dovuto essere messo in atto durante il trasferimento di Zelesky verso l’Ufficio presidenziale.