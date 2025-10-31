Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Un arresto per lesioni gravi e resistenza a pubblico ufficialea Catania, dove un uomo di 35 anni si è reso protagonista di una violenta aggressione ai danni della sua ex compagna. La donna è stata soccorsa dalla Polizia e dal personale sanitario, mentre l’aggressore è stato fermato e condotto in stato di arresto.

La ricostruzione dei fatti

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’episodio si è verificato in pieno giorno a Catania, sotto gli occhi di numerosi passanti. L’uomo, di 35 anni, ha aggredito brutalmente la sua ex compagna, colpendola ripetutamente con calci e pugni. Non pago, ha poi raccolto una pietra da terra e l’ha utilizzata per colpire la donna al volto, provocando momenti di vero terrore tra i presenti.

L’intervento dei passanti e della Polizia

La scena di violenza ha immediatamente attirato l’attenzione dei cittadini che si trovavano nei pressi del luogo dell’aggressione. Alcuni di loro hanno prontamente allertato le forze dell’ordine, chiedendo un intervento urgente. Gli agenti della volante sono giunti sul posto in pochi minuti e hanno prestato i primi soccorsi alla vittima, attivando contestualmente l’arrivo di un’ambulanza per garantire le cure necessarie alla donna ferita.

La reazione dell’aggressore e l’arresto

Nonostante la presenza della Polizia, l’aggressore ha tentato nuovamente di avvicinarsi alla ex compagna, non appena si è accorto che la donna aveva ripreso conoscenza. Gli agenti, facendo da scudo alla vittima, hanno dovuto bloccare con forza l’uomo, che ha opposto una strenua resistenza. Nel tentativo di divincolarsi, il 35enne ha colpito un poliziotto con una spallata al petto, aggravando ulteriormente la sua posizione.

Le accuse e le conseguenze

L’uomo è stato infine immobilizzato e condotto nell’auto di servizio della Polizia. Nei suoi confronti sono scattate le accuse di lesioni gravi nei confronti della ex compagna e di resistenza a pubblico ufficiale per il comportamento tenuto nei confronti degli agenti intervenuti. L’arresto è stato formalizzato sul posto, mentre la donna è stata affidata alle cure dei sanitari.

La risposta della comunità

L’episodio ha suscitato forte indignazione tra i cittadini di Catania, che hanno assistito impotenti alla scena di violenza e hanno contribuito in modo determinante all’intervento delle forze dell’ordine. La tempestività della segnalazione e la prontezza degli agenti hanno permesso di evitare conseguenze ancora più gravi per la vittima.

