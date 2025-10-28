Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Un arresto per atti persecutori a Catania, dove un uomo di 45 anni è stato fermato dopo aver ripetutamente minacciato e aggredito l’ex convivente. L’episodio si è verificato nei giorni scorsi nel quartiere Picanello, dove la donna, stanca di subire soprusi e vessazioni, ha chiesto aiuto alle forze dell’ordine. Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, la vittima aveva già denunciato una lunga serie di comportamenti persecutori, culminati con gravi minacce di morte e violenza fisica, nonostante fossero già state adottate misure cautelari nei confronti dell’uomo.

La denuncia e l’intervento della Polizia

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, la vicenda ha avuto inizio all’inizio dell’anno, quando la donna ha deciso di interrompere la relazione sentimentale con l’uomo, caratterizzata da gelosia ossessiva e atteggiamenti morbosi. Da quel momento, la vittima ha iniziato a subire una serie di minacce e vessazioni, che l’hanno portata a rivolgersi agli agenti del Commissariato di Pubblica Sicurezza “Borgo Ognina”.

La donna ha raccontato agli investigatori di essere stata oggetto di minacce anche per motivi futili, come la pubblicazione di foto o contenuti sui social network. L’ex compagno, infatti, avrebbe monitorato costantemente i suoi profili, intimandole più volte di cancellare immediatamente i post condivisi con altri utenti.

Dalle parole ai fatti: la violenza fisica

La situazione è ulteriormente degenerata quando l’uomo sarebbe passato dalle parole ai fatti, colpendo ripetutamente la donna alla schiena, alla presenza della loro figlia minorenne. In quell’occasione, avrebbe anche staccato i cavi del contatore elettrico di casa, aggravando il clima di paura e tensione.

Nonostante fosse già stato destinatario di un provvedimento di Ammonimento e di misure cautelari, il 45enne non si sarebbe arreso, continuando a tormentare la ex compagna nel tentativo di convincerla a riprendere la relazione. L’ultimo episodio si è verificato pochi giorni fa, quando l’uomo ha contattato telefonicamente la donna, minacciandola di morte con frasi particolarmente gravi e inquietanti.

Le minacce e la paura della vittima

Le parole pronunciate dall’uomo, riportate dalla vittima agli agenti, sono state di una violenza inaudita: “se ti voglio prendere e scannare lo faccio dove voglio io… questa volta vengo a casa butto giù la porta e ti macino la testa… ti macino tutta, non uscire più di casa”. Frasi che hanno terrorizzato la donna, spingendola a chiedere nuovamente aiuto alla Polizia.

Gli agenti del Commissariato “Borgo Ognina”, valutando il concreto pericolo per l’incolumità della vittima, sono intervenuti tempestivamente per rassicurarla e metterla in sicurezza.

L’arresto nel quartiere Picanello

Scattate le ricerche, i poliziotti sono riusciti in breve tempo a individuare l’uomo nel quartiere Picanello a Catania, proprio nei pressi dell’abitazione dell’ex compagna. Il 45enne è stato bloccato e arrestato con l’accusa di atti persecutori, ferma restando la presunzione di innocenza fino a sentenza definitiva.

Dopo le formalità di rito, l’uomo è stato condotto in carcere, come disposto dall’Autorità Giudiziaria.

