Scioperi settimana dal 27 ottobre al 2 novembre 2025 e città coinvolte: fermi aerei, sanità e trasporto locale
L'elenco di tutti gli scioperi e le agitazioni sindacali previsti in Italia nel corso della settimana che va dal 27 al 02 novembre 2025
Settimana intensa sul fronte sciopero, con mobilitazioni che toccano trasporti, sanità e pubbliche amministrazioni. Il picco è atteso mercoledì 29 Ottobre 2025 nel settore aereo, con numerose adesioni tra handling e compagnie, cui si aggiungono gli stop nel trasporto merci su rotaia dalla sera di giovedì 30 alla mattina di venerdì 31. Nel Servizio sanitario, si segnalano le 24 ore all’ARNAS Brotzu di Cagliari (28) e la giornata al San Raffaele di Milano (31) per il personale non medico; in parallelo, agitazioni Fials tra il 27 e il 28 in varie aziende sanitarie dell’Emilia-Romagna. Nel comparto privato, ANASTE incrocia le braccia il 31. Sul fronte PA, previsti scioperi a INAIL e ADM (30), nel comparto Regioni e autonomie locali a Modugno (30) e al Comune di Udine (1 Novembre), oltre a un’astensione degli avvocati a Santa Maria Capua Vetere (29). In coda, fermate nel TPL di Genova il 28 e il 30. Nessuno sciopero generale nazionale in calendario dal 27 Ottobre 2025 al 02 Novembre 2025, ma possibili disagi diffusi per chi viaggia in aereo o su treni merci.
TRASPORTI
Settimana con molti trasporti coinvolti: aerei in primo piano il 29 Ottobre; fermate nel trasporto merci su rotaia dal 30 Ottobre 2025 al 31 Ottobre 2025; TPL a Genova il 28 e il 30.
Aerei
Mercoledì 29 Ottobre sarà la giornata più critica: coinvolti handling a Milano e Varese, voli di compagnie internazionali e servizi aeroportuali a Firenze e Pisa. Disagi possibili per tutta la giornata, con finestre orarie per alcuni vettori.
|29 Ottobre 2025
|Firenze, Pisa — Consulta servizi aeroportuali
|Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Ugl, Usb
|00:00–23:59
|Milano, Varese — Airport Handling
|Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Ugl
|Intera giornata
|Milano, Varese — Airport Handling
|Usb
|00:00–23:59
|Milano, Varese — Airport Handling
|Cub Trasporti
|00:00–23:59
|Milano, Varese — Airport Handling
|Flai Ts
|00:00–23:59
|Nazionale — Air France, KLM (personale di terra)
|Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Ugl Ta
|12:00–16:00
|Milano — Swissport Italia
|Fit Cisl
|24 ore
|Milano — Swissport Italia
|Uiltrasporti
|24 ore
|Nazionale — Vueling Airlines
|Usb Lavoro Privato
|13:00–17:00
|Nazionale — Vueling Airlines
|Uiltrasporti
|13:00–17:00
|Nazionale — Vueling Airlines
|Filt Cgil, Anpac
|13:00–17:00
Merci su rotaia
Fermate notturne per il cargo ferroviario tra Piemonte e Lombardia dal 30 Ottobre 2025 al 31 Ottobre 2025, con possibili impatti sulle catene logistiche.
|Dal 30 Ottobre 2025 al 31 Ottobre 2025
|Piemonte, Lombardia — SBB Cargo Italia
|Usb Lavoro Privato
|22:00 (30/10) – 05:59 (31/10)
|Piemonte — SBB Cargo Italia
|Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Faisa Cisal
|22:00 (30/10) – 05:59 (31/10)
Pubblico locale
A Genova previsti stop serali e diurne su linee urbane e servizi con due finestre: martedì 28 in tarda serata e giovedì 30 nella fascia centrale.
|28 Ottobre 2025
|Genova — ATI Fidente, B&B, Miorelli Service
|Cub Trasporti
|21:00–24:00
|30 Ottobre 2025
|Genova — Autoservizi Riccitelli
|Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Faisa Cisal
|10:30–14:30
SANITÀ
Sanità privata
Congelamento dei servizi in strutture aderenti ad ANASTE per l’intera giornata di venerdì 31.
|31 Ottobre 2025
|Nazionale — ANASTE
|Uiltucs, Fisascat Cisl, Fp Cgil, Uil Fpl, Fp Cisl
|Intera giornata
Servizio sanitario nazionale
In Emilia-Romagna agitazione Fials su più aziende sanitarie tra dal 27 Ottobre 2025 al 28 Ottobre 2025; lunedì 28 24 ore al Brotzu di Cagliari; venerdì 31 stop del personale non medico al San Raffaele di Milano.
|Dal 27 Ottobre 2025 al 28 Ottobre 2025
|Bologna — AOU/USL
|Fials
|07:00 (27/10) – 07:00 (28/10)
|Ferrara — AOU/USL
|Fials
|07:00 (27/10) – 07:00 (28/10)
|Modena — AOU/USL
|Fials
|07:00 (27/10) – 07:00 (28/10)
|Reggio nell’Emilia — AOU/USL
|Fials
|07:00 (27/10) – 07:00 (28/10)
|28 Ottobre 2025
|Cagliari — ARNAS G. Brotzu
|Nursing Up
|00:00–24:00
|31 Ottobre 2025
|Milano — Ospedale San Raffaele
|RSU (proclamante), Fp Cgil, Uil Fpl
|Personale non medico e non dirigente, intera giornata
|Milano — Ospedale San Raffaele
|Cub Sanità
|Personale non medico e non dirigente, intera giornata
|Milano — Ospedale San Raffaele
|Usi Cit
|Personale non medico e non dirigente, intera giornata
|Milano — Ospedale San Raffaele
|Nursind
|Personale non medico e non dirigente, intera giornata
ALTRO
Agenzie fiscali
Fermata a Como per il personale dell’Agenzia Dogane e Monopoli nella giornata di giovedì 30.
|30 Ottobre 2025
|Como — ADM (Agenzia delle Dogane e dei Monopoli)
|Uil Pa, Fp Cgil, Confsal Unsa, Flp, Usb
|Intera giornata
Avvocati
Astensione locale dalle udienze penali presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere mercoledì 29.
|29 Ottobre 2025
|Santa Maria Capua Vetere — Settore Giustizia
|Camera Penale di Santa Maria Capua Vetere
|Astensione udienze e attività penali
Consorzi di bonifica
Intera giornata di sciopero al Consorzio di Bonifica Montano di Foggia martedì 28.
|28 Ottobre 2025
|Foggia — Consorzio di Bonifica Montano
|Fai Cisl, Flai Cgil
|Intera giornata
Enti pubblici non economici
Coinvolto l’INAIL con uno sciopero su base nazionale per l’intera giornata o turno di lavoro giovedì 30.
|30 Ottobre 2025
|Nazionale — INAIL
|Fp Cgil, Uil Pa, Usb Pi
|Intera giornata o turno
Pulizie e multiservizi
Sciopero territoriale a Senigallia il 28 per il personale impegnato in servizi di pulizia e multiservizi.
|28 Ottobre 2025
|Senigallia — Formula Servizi
|Filcams Cgil, Fisascat Cisl, Uiltrasporti
|Intero turno di lavoro
Regioni e autonomie locali
Settimana con più appuntamenti: scuole e nidi comunali a Trieste lunedì 27; ARIF a Modugno giovedì 30; Comune di Udine sabato 1 Novembre.
|27 Ottobre 2025
|Trieste — Scuole e Nidi dell’Infanzia (Comune di Trieste)
|Cisl Fp, Fp Cgil
|Intera giornata (docenti, ausiliari, ricreatori/SIS, PAG)
|30 Ottobre 2025
|Modugno — ARIF
|Fai Cisl, Flai Cgil, Uila Uil
|Intera giornata
|01 Novembre 2025
|Udine — Comune di Udine
|Fp Cgil, Fisascat Cisl
|Intera giornata
Telecomunicazioni
Un’ora di sciopero a fine turno per il personale FiberCop nel Lazio giovedì 30.
|30 Ottobre 2025
|Lazio — FiberCop
|Slc Cgil
|Un’ora a fine turno
Per conoscere ulteriori dettagli, aggiornamenti ed eventuali revoche
degli scioperi, controllate sempre il sito www.cgsse.it (Commissione Garanzia Sciopero) da cui questi dati sono tratti
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.