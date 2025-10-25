Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Settimana intensa sul fronte sciopero, con mobilitazioni che toccano trasporti, sanità e pubbliche amministrazioni. Il picco è atteso mercoledì 29 Ottobre 2025 nel settore aereo, con numerose adesioni tra handling e compagnie, cui si aggiungono gli stop nel trasporto merci su rotaia dalla sera di giovedì 30 alla mattina di venerdì 31. Nel Servizio sanitario, si segnalano le 24 ore all’ARNAS Brotzu di Cagliari (28) e la giornata al San Raffaele di Milano (31) per il personale non medico; in parallelo, agitazioni Fials tra il 27 e il 28 in varie aziende sanitarie dell’Emilia-Romagna. Nel comparto privato, ANASTE incrocia le braccia il 31. Sul fronte PA, previsti scioperi a INAIL e ADM (30), nel comparto Regioni e autonomie locali a Modugno (30) e al Comune di Udine (1 Novembre), oltre a un’astensione degli avvocati a Santa Maria Capua Vetere (29). In coda, fermate nel TPL di Genova il 28 e il 30. Nessuno sciopero generale nazionale in calendario dal 27 Ottobre 2025 al 02 Novembre 2025, ma possibili disagi diffusi per chi viaggia in aereo o su treni merci.

TRASPORTI

Settimana con molti trasporti coinvolti: aerei in primo piano il 29 Ottobre; fermate nel trasporto merci su rotaia dal 30 Ottobre 2025 al 31 Ottobre 2025; TPL a Genova il 28 e il 30.

Aerei

Mercoledì 29 Ottobre sarà la giornata più critica: coinvolti handling a Milano e Varese, voli di compagnie internazionali e servizi aeroportuali a Firenze e Pisa. Disagi possibili per tutta la giornata, con finestre orarie per alcuni vettori.

29 Ottobre 2025 Firenze, Pisa — Consulta servizi aeroportuali Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Ugl, Usb 00:00–23:59 Milano, Varese — Airport Handling Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Ugl Intera giornata Milano, Varese — Airport Handling Usb 00:00–23:59 Milano, Varese — Airport Handling Cub Trasporti 00:00–23:59 Milano, Varese — Airport Handling Flai Ts 00:00–23:59 Nazionale — Air France, KLM (personale di terra) Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Ugl Ta 12:00–16:00 Milano — Swissport Italia Fit Cisl 24 ore Milano — Swissport Italia Uiltrasporti 24 ore Nazionale — Vueling Airlines Usb Lavoro Privato 13:00–17:00 Nazionale — Vueling Airlines Uiltrasporti 13:00–17:00 Nazionale — Vueling Airlines Filt Cgil, Anpac 13:00–17:00

Merci su rotaia

Fermate notturne per il cargo ferroviario tra Piemonte e Lombardia dal 30 Ottobre 2025 al 31 Ottobre 2025, con possibili impatti sulle catene logistiche.

Dal 30 Ottobre 2025 al 31 Ottobre 2025 Piemonte, Lombardia — SBB Cargo Italia Usb Lavoro Privato 22:00 (30/10) – 05:59 (31/10) Piemonte — SBB Cargo Italia Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Faisa Cisal 22:00 (30/10) – 05:59 (31/10)

Pubblico locale

A Genova previsti stop serali e diurne su linee urbane e servizi con due finestre: martedì 28 in tarda serata e giovedì 30 nella fascia centrale.

28 Ottobre 2025 Genova — ATI Fidente, B&B, Miorelli Service Cub Trasporti 21:00–24:00 30 Ottobre 2025 Genova — Autoservizi Riccitelli Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Faisa Cisal 10:30–14:30

SANITÀ

Sanità privata

Congelamento dei servizi in strutture aderenti ad ANASTE per l’intera giornata di venerdì 31.

31 Ottobre 2025 Nazionale — ANASTE Uiltucs, Fisascat Cisl, Fp Cgil, Uil Fpl, Fp Cisl Intera giornata

Servizio sanitario nazionale

In Emilia-Romagna agitazione Fials su più aziende sanitarie tra dal 27 Ottobre 2025 al 28 Ottobre 2025; lunedì 28 24 ore al Brotzu di Cagliari; venerdì 31 stop del personale non medico al San Raffaele di Milano.

Dal 27 Ottobre 2025 al 28 Ottobre 2025 Bologna — AOU/USL Fials 07:00 (27/10) – 07:00 (28/10) Ferrara — AOU/USL Fials 07:00 (27/10) – 07:00 (28/10) Modena — AOU/USL Fials 07:00 (27/10) – 07:00 (28/10) Reggio nell’Emilia — AOU/USL Fials 07:00 (27/10) – 07:00 (28/10) 28 Ottobre 2025 Cagliari — ARNAS G. Brotzu Nursing Up 00:00–24:00 31 Ottobre 2025 Milano — Ospedale San Raffaele RSU (proclamante), Fp Cgil, Uil Fpl Personale non medico e non dirigente, intera giornata Milano — Ospedale San Raffaele Cub Sanità Personale non medico e non dirigente, intera giornata Milano — Ospedale San Raffaele Usi Cit Personale non medico e non dirigente, intera giornata Milano — Ospedale San Raffaele Nursind Personale non medico e non dirigente, intera giornata

ALTRO

Agenzie fiscali

Fermata a Como per il personale dell’Agenzia Dogane e Monopoli nella giornata di giovedì 30.

30 Ottobre 2025 Como — ADM (Agenzia delle Dogane e dei Monopoli) Uil Pa, Fp Cgil, Confsal Unsa, Flp, Usb Intera giornata

Avvocati

Astensione locale dalle udienze penali presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere mercoledì 29.

29 Ottobre 2025 Santa Maria Capua Vetere — Settore Giustizia Camera Penale di Santa Maria Capua Vetere Astensione udienze e attività penali

Consorzi di bonifica

Intera giornata di sciopero al Consorzio di Bonifica Montano di Foggia martedì 28.

28 Ottobre 2025 Foggia — Consorzio di Bonifica Montano Fai Cisl, Flai Cgil Intera giornata

Enti pubblici non economici

Coinvolto l’INAIL con uno sciopero su base nazionale per l’intera giornata o turno di lavoro giovedì 30.

30 Ottobre 2025 Nazionale — INAIL Fp Cgil, Uil Pa, Usb Pi Intera giornata o turno

Pulizie e multiservizi

Sciopero territoriale a Senigallia il 28 per il personale impegnato in servizi di pulizia e multiservizi.

28 Ottobre 2025 Senigallia — Formula Servizi Filcams Cgil, Fisascat Cisl, Uiltrasporti Intero turno di lavoro

Regioni e autonomie locali

Settimana con più appuntamenti: scuole e nidi comunali a Trieste lunedì 27; ARIF a Modugno giovedì 30; Comune di Udine sabato 1 Novembre.

27 Ottobre 2025 Trieste — Scuole e Nidi dell’Infanzia (Comune di Trieste) Cisl Fp, Fp Cgil Intera giornata (docenti, ausiliari, ricreatori/SIS, PAG) 30 Ottobre 2025 Modugno — ARIF Fai Cisl, Flai Cgil, Uila Uil Intera giornata 01 Novembre 2025 Udine — Comune di Udine Fp Cgil, Fisascat Cisl Intera giornata

Telecomunicazioni

Un’ora di sciopero a fine turno per il personale FiberCop nel Lazio giovedì 30.

30 Ottobre 2025 Lazio — FiberCop Slc Cgil Un’ora a fine turno

Per conoscere ulteriori dettagli, aggiornamenti ed eventuali revoche

degli scioperi, controllate sempre il sito www.cgsse.it (Commissione Garanzia Sciopero) da cui questi dati sono tratti

V:Notizie