È stata disposta la sospensione per 15 giorni di un esercizio pubblico nel quartiere Senzuno di Follonica, a seguito di ripetute violazioni che hanno compromesso l’ordine e la sicurezza pubblica. Il provvedimento, adottato dal Questore di Grosseto, è stato motivato dalla presenza abituale di pregiudicati e dalla somministrazione illecita di alcolici a minori, come emerso dai controlli delle forze dell’ordine.

Il provvedimento e le motivazioni

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, la Divisione Polizia Amministrativa e di Sicurezza della Questura di Grosseto, con il supporto dei militari della Compagnia Carabinieri di Follonica, ha eseguito la chiusura temporanea di un bar situato nel quartiere Senzuno. La misura, prevista dall’articolo 100 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, è stata adottata dopo che numerose segnalazioni, in particolare da parte dei Carabinieri di Follonica, avevano evidenziato una situazione di costante criticità all’interno dell’esercizio.

Le segnalazioni e i controlli

Le forze dell’ordine hanno ricevuto diverse segnalazioni riguardanti il locale, che si è distinto per la presenza abituale di soggetti pregiudicati. I controlli effettuati dalla Questura hanno permesso di documentare numerosi episodi che hanno generato turbativa per l’ordine e la sicurezza pubblica. In più occasioni, è stata accertata la somministrazione illecita di alcolici a minori di 18 anni, una violazione particolarmente grave che ha contribuito alla decisione di sospendere l’attività del bar.

