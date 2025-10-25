Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Due arresti e il sequestro di sostanze stupefacenti sono il risultato di un’operazione condotta dalla Polizia di Stato di Como contro il traffico e la detenzione illecita di droga. I protagonisti, due 33enni marocchini irregolari, sono stati fermati ieri pomeriggio in località Grandate, dopo essere stati sorpresi a effettuare consegne di cocaina a domicilio.

Operazione antidroga della Polizia di Stato

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’operazione si è svolta nel pomeriggio di ieri, quando gli agenti della Sezione Antidroga della Squadra Mobile della Questura di Como hanno portato a termine un servizio di osservazione e monitoraggio. L’attenzione degli investigatori si è concentrata su due 33enni marocchini, entrambi irregolari sul territorio italiano ma domiciliati rispettivamente a Vigevano (PV) e Seveso (MB).

Le consegne di droga tra Grandate e Lomazzo

I due uomini sono stati notati mentre si aggiravano tra le vie di Grandate e Lomazzo, a bordo di un’autovettura. Gli agenti hanno documentato una serie di movimenti sospetti, che si sono rivelati essere vere e proprie consegne “a domicilio” di cocaina. Dopo aver raccolto sufficienti elementi, la Polizia ha deciso di intervenire, procedendo al controllo dei sospetti.

Il controllo e la perquisizione

Durante il controllo di polizia, i due uomini hanno mostrato segni di insofferenza. La successiva perquisizione ha permesso di rinvenire alcune dosi di cocaina, già confezionate e suddivise in involucri di cellophane, pronte per la vendita. Oltre alla droga, sono stati trovati circa 300 euro in contanti e 200 franchi svizzeri, ritenuti provento dell’attività di spaccio, dato che entrambi risultano disoccupati.

I precedenti penali dei fermati

Portati in Questura, sono emersi i precedenti penali dei due arrestati. Il 33enne domiciliato a Seveso risulta già condannato per reati in materia di stupefacenti e contro la persona, ed è attualmente sottoposto a una misura cautelare che lo obbliga a presentarsi tre volte a settimana presso i Carabinieri di Seveso, come disposto dal Tribunale di Como. L’altro 33enne, invece, ha a carico notizie di reato sempre in materia di stupefacenti, oltre a un arresto per omicidio doloso in concorso.

L’arresto in flagranza e le conseguenze

I due marocchini sono stati arrestati in flagranza di reato per produzione, traffico e detenzione illecita di sostanze stupefacenti. Il Pubblico Ministero della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Como è stato immediatamente informato dell’accaduto. Attualmente, i due si trovano nelle camere di sicurezza della Questura di Como, in attesa del processo per direttissima fissato per le 10.30 di oggi.

