Travolta e uccisa da un autobus extraurbano a Palermo, Grace Opoku morta in ospedale a 25 anni

Una donna di 25 anni, Grace Opoku, è morta in un incidente stradale, dopo essere stata travolta da un autobus extraurbano a Palermo. La 25enne era a piedi in via Buonriposo: trasportata in codice rosso all’Ospedale Buccheri La Ferla, non è sopravvissuta. La giovane non era incinta, come inizialmente segnalato. Gli agenti della Polizia Municipale hanno sequestrato il veicolo e avviato le indagini.

Non ce l’ha fatta la donna di 25 anni trasportata in gravi condizioni in ospedale, dopo essere stata investita da un pullman a Palermo.

La giovane ha perso la vita per le conseguenze dell’impatto, travolta da un autobus di linea extraurbana. In base a quanto è stato ricostruito, il veicolo l’ha colpita mentre camminava in via Buonriposo.

L’incidente è avvenuto in via Buonriposo a Palermo

Trasportata d’urgenza in codice rosso all’ospedale Buccheri La Ferla, la ragazza è deceduta in seguito alle gravissime lesioni riportate.

Chi era la vittima: Grace Opoku

La vittima, di origini straniere, è stata identificata come Grace Opoku. All’arrivo dei sanitari del 118, era stato segnalato che la donna fosse incinta, ma successivamente i medici hanno escluso la gravidanza.

Fin dai primi momenti, purtroppo, la situazione della 25enne era apparsa decisamente critica, con l’impatto descritto come “molto violento”.

Sul luogo dell’incidente, oltre al personale sanitario, è giunta anche la Polizia Municipale di Palermo per effettuare i rilievi. Il pullman è stato posto sotto sequestro e gli agenti si sono messi al lavoro per chiarire la dinamica e individuare eventuali responsabilità.

Secondo fonti locali, i soccorsi sono stati rallentati dalla presenza di numerosi curiosi nella galleria adiacente, che hanno reso difficili le operazioni del 118.

Gli incidenti in Sicilia

Nel corso del 2025 la Sicilia ha registrato diversi gravi incidenti stradali. A Palermo, in via Duca degli Abruzzi, lo scontro tra due motociclette ha provocato la morte di due giovani centauri (17 e 21 anni) e il ferimento grave di un sedicenne nel mese di agosto.

Secondo Anas e resoconti locali del periodo estivo del 2025, lungo le strade siciliane si segnala un rilevante numero di sinistri e vittime, con l’azienda che sottolinea che circa il 93% degli incidenti è attribuibile al fattore umano (velocità elevata, distrazione, mancato rispetto delle precedenze).

Se si considerano i dati degli ultimi anni, il tasso di mortalità regionale è cresciuto da 2,0 a 2,2 deceduti ogni 100 incidenti nel periodo 2010-2023, mentre a livello nazionale è invece diminuito leggermente.