Incidente a Roma sulla Cristoforo Colombo costa la vita a una ragazza di 20 anni, ipotesi gara di velocità

Tragedia sulla via Cristoforo Colombo a Roma: in un incidente è morta una ragazza di 20 anni, mentre altri tre giovani tra i 20 e i 23 anni, sono rimasti gravemente feriti. Il fatto è avvenuto all’altezza di piazza dei Navigatori. Le auto coinvolte, una Bmw e una utilitaria, si sono ribaltate e accartocciate nel violentissimo impatto.

Ragazza morta in ospedale dopo l’incidente

L’incidente si è verificato nella serata di venerdì 24 ottobre. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, cinque ambulanze del 118 e le pattuglie della polizia locale di Roma Capitale, con gli agenti del X Gruppo Mare che hanno avviato le indagini.

Per la giovane passeggera dell’utilitaria non c’è stato nulla da fare: è morta in ospedale poche ore dopo l’arrivo in codice rosso. Gli altri tre, due ragazzi e una ragazza, sono ricoverati in prognosi riservata.

Il cerchio rosso indica il tratto della Cristoforo Colombo in cui si è verificato l’incidente

Ipotesi gara di velocità

Secondo quanto ricostruito dai primi accertamenti e dalle testimonianze raccolte sul posto, al momento dello schianto le auto potrebbero essere state coinvolte in una corsa clandestina lungo la Colombo, verso il centro della città.

Almeno due, forse tre vetture, sarebbero state viste sfrecciare ad altissima velocità, zigzagando tra le corsie, come riporta l’edizione romana del Corriere della Sera.

Durante la corsa, la Bmw avrebbe perso il controllo, travolgendo l’utilitaria che procedeva nella corsia laterale. La berlina è finita contro lo spartitraffico centrale, mentre l’altra auto si è schiantata contro un albero, accartocciandosi fino a imprigionare le due ragazze a bordo.

Le indagini

Le operazioni di estrazione dalle lamiere sono state complesse e condotte dalle squadre dei vigili del fuoco di Eur e Ostiense. Intorno alla scena si è radunata una folla di residenti, svegliati dal boato. Alcune delle altre auto che avrebbero preso parte alla presunta corsa si sarebbero dileguate subito dopo l’impatto: gli investigatori sono ora sulle loro tracce.

Nell’area è presente una telecamera di sorveglianza che potrebbe aver ripreso l’intera sequenza dello schianto. I veicoli coinvolti sono stati sequestrati e saranno sottoposti a verifiche tecniche. Gli agenti stanno lavorando per ricostruire con precisione la dinamica, stabilire eventuali responsabilità e identificare gli altri automobilisti coinvolti nella presunta gara clandestina.

La via Cristoforo Colombo di Roma è da tempo segnalata come uno dei tratti preferiti da gruppi di giovani per raduni notturni e sfide di velocità.