Incidente sulla A22 del Brennero, un morto e un ferito grave nello scontro tra tir, auto e furgone

Classe ’88, è giornalista professionista dal 2017. Scrive di cronaca e attualità economico-politica, interessandosi nel tempo di tematiche sociali e sport. Ha collaborato con diverse testate nazionali, con esperienze anche in radio.

Una persona è morta e un’altra è rimasta gravemente ferita in un incidente sull’A22 del Brennero. A perdere la vita un 32enne al volante di un furgone che, secondo le prime ricostruzioni sulla dinamica, avrebbe tamponato un autoarticolato. L’impatto fatale è avvenuto nel tratto di autostrada nel territorio di Borghetto, frazione del comune di Avio, al confine tra Trentino e Veneto. Sul posto è stato necessario l’intervento dell’elisoccorso per trasportare d’urgenza in ospedale il conducente di un altro veicolo rimasto coinvolto nella scontro.

Un morto e un ferito rave sull’A22

L’incidente si è verificato intorno alle 15 di giovedì 23 ottobre, all’altezza dell’area di servizio Adige Ovest, e ha interessato i tre mezzi che stavano viaggiando sulla corsia sud, in direzione Modena.

Il 53enne alla guida dell’auto è stato trasportato in gravissime condizioni con l’elicottero in ospedale a Verona. Il 32enne di origine rumena che guidava il furgone, invece, sarebbe morto sul colpo e qualsiasi soccorso si è rivelato vano.

Notizia in aggiornamento…