Guasto alla metro M4 di Milano e linea chiusa, disagi e traffico sospeso verso l'aeroporto di Linate

Nel tardo pomeriggio di giovedì 23 ottobre 2025, si sono verificati dei problemi tecnici nella metro M4 di Milano. La linea che conduce all’aeroporto di Linate è stata temporaneamente chiusa. Si sono inoltre registrati rallentamenti sulla metro M1 e sulla linea M3. Per sopperire al mancato servizio, tra San Babila e l’aeroporto di Linate è stato attivato un servizio di autobus sostitutivi, mentre tra San Babila e Sant’Ambrogio Atm ha suggerito di usare “M1 + M2 cambiando a Cadorna”.

Metro M4 Milano, servizio verso lo scalo di Linate temporaneamente sospeso

I treni della linea blu metropolitana M4 sono stati sospesi alle 17.45, come riferito dalla stessa Atm. “I nostri tecnici stanno risolvendo un guasto agli impianti”, ha fatto sapere l’Azienda Trasporti Milanesi.

Già alle ore 18.45, il servizio, seppur rallentato, ha ripreso a funzionare, con l’Atm che ha spiegato che i tecnici hanno risolto il guasto.

ANSA Milano, M4

Cittadino colpito da un malore sulla M3 e rallentamenti

Lungo il pomeriggio di giovedì 23 ottobre, si sono verificati rallentamenti anche sulla linea M1 e M3.

Su quest’ultima, Atm ha dovuto rallentare le corse dei treni per permettere ai soccorsi di fornire assistenza a un cittadino che aveva accusato un malore alla stazione di Porta Romana.

I collegamenti della linea M4

La M4, che è stata inaugurata nel 2022, collega la città milanese da sud-ovest, con capolinea San Cristoforo, alla fermata di Linate Aeroporto, capolinea a est, nel comune di Segrate, con interscambio con l’Aeroporto di Milano-Linate.

Il percorso della metro 4 rientra per intero nell’area tariffaria urbana del capoluogo lombardo, compreso il capolinea di Linate Aeroporto, che geograficamente sorge nel territorio comunale di Segrate.

La M4 è nota anche come linea blu, in quanto indicata nelle mappe con tale tonalità. Inoltre il blu è anche il colore principale usato nell’arredo delle stazioni e dei treni.

Quinta linea di metropolitana a essere costruita a Milano, nonché seconda concepita come metropolitana leggera (la prima è stata la M5), la M4 interseca la linea M1 nella stazione di San Babila e la linea M2 nella stazione di Sant’Ambrogio.