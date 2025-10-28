Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Un arresto per un grave episodio di minacce e maltrattamenti avvenuto a Mantova. Una donna di 40 anni si è rivolta alla questura dopo essere stata minacciata di morte dal compagno convivente durante una telefonata. L’uomo è stato arrestato e il giudice, su proposta della Procura, ha disposto il divieto di avvicinamento alla vittima e ai luoghi da lei frequentati.

La denuncia e l’intervento della Polizia

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, la vicenda ha avuto inizio quando la donna, visibilmente scossa, si è presentata presso la questura di Mantova per chiedere aiuto. Gli agenti dell’Ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico l’hanno accolta, cercando di rassicurarla e convincendola a formalizzare una denuncia contro il compagno.

Un passato di violenze e vessazioni

Nel corso del colloquio con i poliziotti, la vittima ha raccontato di aver subito, nel tempo, molteplici episodi di violenza fisica e psicologica. L’uomo, secondo quanto riferito, era solito chiuderla fuori casa, lanciarle oggetti, coprirla di insulti e, in almeno un’occasione, minacciarla con un coltello. La situazione era aggravata dall’abuso di sostanze stupefacenti e dalla dipendenza dal gioco d’azzardo da parte dell’indagato.

I tentativi di recuperare la relazione

Nonostante le continue vessazioni, la donna aveva provato a salvare il rapporto, convincendo il compagno a rivolgersi a uno psicologo e accettando persino di cambiare città per permettergli di trovare un lavoro meglio retribuito. Tuttavia, questi sforzi non hanno portato a un miglioramento della situazione, e gli episodi di maltrattamenti sono continuati.

L’episodio scatenante e la denuncia

La situazione è precipitata il 24 ottobre scorso, quando la donna, dopo aver deciso di cambiare vita e lasciare il compagno, è stata raggiunta da numerose chiamate da un numero sconosciuto mentre si trovava al lavoro. Temendo per la propria sicurezza, ha risposto alla telefonata chiedendo a una collega di videoregistrare la conversazione, durante la quale è stata nuovamente minacciata di morte.

L’arresto e le misure di protezione

Le gravi minacce hanno fatto scattare l’intervento delle forze dell’ordine. Al termine delle indagini, l’uomo è stato arrestato e il giudice per le indagini preliminari, su proposta della Procura della Repubblica, ha applicato la misura dell’allontanamento dalla casa familiare e il divieto di avvicinamento alla vittima e ai luoghi da lei abitualmente frequentati. La donna, per motivi di sicurezza, è stata trasferita in una struttura protetta.

