Garlasco, Andrea Sempio a Roma nella clinica di genetica molecolare: esami di parte per l'incidente probatorio

Redattore esperto di economia, appassionato di tecnologia e sport. Scrive di attualità e cronaca. Laureato in Storia all’Università degli Studi di Milano, ha lavorato per diversi siti e redazioni.

Andrea Sempio si è recato in una clinica che si occupa di genetica a Roma. Lo avrebbe fatto per sostenere alcuni esami utili come perizia di parte in vista dell’incidente probatorio sul Dna ritrovato sotto le unghie della vittima del delitto di Garlasco, Chiara Poggi. Gli avvocati hanno ribadito di ritenere il castello accusatorio nullo.

Sempio a Roma per gli esami della perizia

Nella mattinata del 29 ottobre Andrea Sempio si è recato a Roma, dove ha incontrato i suoi avvocati Angela Taccia e Liborio Cataliotti, il dattiloscopista Armando Palmegiani e la genetista Marina Baldi.

La stessa Baldi ha affermato che si trattava di un incontro tra l’indagato nella nuova inchiesta su Garlasco, i suoi avvocati e gli esperti di parte del suo team difensivo.

ANSA Angela Taccia

L’agenzia di stampa LaPresse sostiene inoltre che Sempio si sia recato anche in una clinica specializzata in genetica della capitale per eseguire alcuni esami in vista dell’incidente probatorio.

Le dichiarazioni degli avvocati di Sempio

Cataliotti, il nuovo avvocato di Sempio, ha parlato con la stampa, ribadendo che la difesa dell’indagato non ritiene l’incidente probatorio rilevante:

Io non credo che possa essere fruttifero l’incidente probatorio, qualsiasi possa essere la risposta. Qualsiasi sia il dato scientifico, il castello accusatorio è esattamente lo stesso che esisteva allorquando si celebrò un processo che vide estraneo Sempio, e lo stesso che c’era quando venne chiesta la riapertura delle indagini nei suoi confronti e negata, il nulla.

Gli ha fatto eco Angela Taccia. “Andrea è tranquillo perché, essendo innocente, sostiene che più si indagherà, più questo diventerà evidente”.

L’incidente probatorio

Entro il 18 dicembre si svolgerà l’incidente probatorio sulle tracce di Dna rinvenute sotto le unghie della vittima dell’omicidio di Garlasco, Chiara Poggi.

Per l’omicidio, avvenuto nel 2007, è stato condannato a 16 anni di carcere il fidanzato della ragazza, Alberto Stasi. Nuove indagini hanno però portato la procura di Pavia a indagare Andrea Sempio, amico del fratello della vittima.

L’incidente probatorio è l’acquisizione di una prova in fase di indagine invece che durante il dibattimento. In questo caso, la prova dovrà essere il confronto tra le tracce di Dna in questione e il profilo genetico dell’indagato.