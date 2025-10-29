Delitto di Garlasco, Andrea Sempio a Roma "ferito per le notizie false": la posizione sugli accertamenti

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

Andrea Sempio si trovava a Roma per accertamenti tecnici relativi all’incidente probatorio disposto dalla magistratura. Con lui gli avvocati Liborio Cataliotti, Angela Taccia e il consulente di parte Armando Palmegiani. Dai suoi legali arriva la conferma che Sempio è al momento sereno, perché “essendo innocente, dice che più indagheranno più capiranno che lo è”, ma allo stesso tempo è ferito dalle notizie false che stanno circolando su di lui.

I nuovi esami genetici

Andrea Sempio si è spostato a Roma per essere sottoposto ad alcuni esami genetici specifici. Gli accertamenti rientrano tra quelli previsti per l’incidente probatorio. Le analisi sono state condotte proprio a Roma, in un laboratorio specializzato sui profili genetici.

Le analisi sono state condotte insieme a consulenti nominati dalle parti, tra cui Armando Palmegiani, esperto di genetica forense, che dovrà garantire che tali procedure siano svolte nel rispetto di tutti i protocolli della trasparenza scientifica.

IPA In foto l’avvocata Angela Taccia

Sempio è stato ripreso in uscita da un locale ed è stato seguito fino alla clinica dove si sono svolti i nuovi esami. Non ha voluto parlare con i giornalisti e, per lui, sono intervenuti i legali.

Le parole del legale: “È sereno”

Da loro apprendiamo la situazione psicologica dell’uomo. L’avvocata Angela Taccia ha descritto il cliente come tranquillo e collaborativo, ma ha anche specificato che il momento è piuttosto complesso.

Insieme al collega Liborio Cataliotti, che ha sostituito Massimo Lovati, hanno presentato un Andrea Sempio “tranquillo per un verso, perché, essendo innocente, dice che più indagheranno e più capiranno che è innocente”. Hanno poi aggiunto che “è innegabile che ci sia molto autocontrollo. D’altronde non può fare diversamente, le cose si affrontano un passo per volta”.

Il problema, secondo i legali, sono le notizie mediatiche che escono, spesso non spiegate, travisate o addirittura totalmente inventate. “Quelle fanno molto male ad Andrea, anche per la ripercussione che hanno sui genitori”, ha sottolineato l’avvocata Angela Taccia.

Chi sono i consulenti

È stata la giornata delle analisi e delle nuove figure specializzate, come la genetista Marina Baldi, nominata dal collegio difensivo. Al centro dell’incidente probatorio, disposto dal gip di Pavia Daniela Garlaschelli, c’è il responso della perizia sul DNA trovato sotto le unghie di Chiara Poggi.

Secondo la difesa di Alberto Stasi e secondo una consulenza della procura di Pavia, questo apparterrebbe ad Andrea Sempio.