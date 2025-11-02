Alta tensione nel Mar nei Caraibi, esercitazioni e prove di sbarco dei Marines Usa a Porto Rico: cosa succede

Laureata in Storia Contemporanea e specializzata in Editoria e Giornalismo alla Statale di Milano, ha frequentato un master in Giornalismo d'Inchiesta a Roma. Giornalista professionista dal 2016, si occupa di attualità. Ha realizzato due reportage in Iraq su donne ed ex calciatori.

Si intensifica la presenza militare statunitense nei Caraibi e con essa le voci e le speculazioni su un possibile attacco americano al Venezuela. L’ultima mossa arriva dal corpo dei Marines, che ha condotto esercitazioni di sbarco e infiltrazione a Porto Rico. Secondo lo U.S. Southern Command, le manovre statunitensi servono “per contrastare il traffico illecito di droga e proteggere la patria”, ma tutto questo non aiuta certo a far diminuire la tensione tra Washington e Caracas.

Cosa sta succedendo ai Caraibi

Gli Stati Uniti hanno attaccato un’altra presunta imbarcazione di narcos nei Caraibi uccidendo tre persone e alzando ulteriormente la tensione con Venezuela.

Quello messa in atto da Washington è il più grande dispiegamento navale Usa nella regione dai tempi della crisi dei missili di Cuba nel 1962. Al punto che è intervenuta anche la Russia.

X/Southcom

L’esercitazione americana a Porto Rico mostrata sui social dallo U.S. Southern Command

Da parte del Cremlino, in fatti, è arrivata una ferma “condanna dell’impiego di forza militare eccessiva nell’ambito di operazioni antidroga” e c’è stato anche l’invito a evitare nuovi conflitti, con, in aggiunta, la minaccia del possibile invio di missili russi a Caracas.

Lo sbarco dei Marines a Porto Rico

E l’ultimo atto di forza degli americano nel mar dei Caraibi non è certo un modo per allentare la tensione, con il corpo dei Marines ha condotto esercitazioni di sbarco e infiltrazione a Porto Rico.

“I Marines statunitensi con la 22esima Unità di Spedizione conducono operazioni di addestramento a Porto Rico. Le forze militari statunitensi sono dispiegate nei Caraibi a supporto della missione del Comando Sud”, ha reso noto lo U.S. Southern Command in un post sul social X.

Le esercitazioni servono “per contrastare il traffico illecito di droga e proteggere la patria“, si legge nel post. Sono anche state mostrate le immagini di un veicolo anfibio con a bordo truppe, veicoli ed attrezzature impegnato in un’operazione supportata da diversi elicotteri, con i militari che simulavano sbarchi.

Ripristinata una ex base navale

La notizia delle esercitazioni a Porto Rico si collega alle prove stampa e satellitari che confermano il ripristino da parte degli Stati Uniti dell’ex base navale Roosevelt Roads, chiusa dalla Marina militare nel 2004.

Fino al ritiro della Marina nel 2004, infatti, Roosevelt Roads era una delle più grandi stazioni navali Usa al mondo. Va ricordato che la base occupa una posizione strategica e offre molto spazio per concentrare equipaggiamenti.

La concentrazione di uomini e mezzi porta dunque a pensare che ci sia altro, oltre all’obiettivo dichiarato della lotta ai cartelli della droga. Il fatto che l’esercito Usa stia ammodernando la base navale nei Caraibi, abbandonata dopo la Guerra Fredda, lo confermerebbe.

Oltre ai miglioramenti delle capacità di decollo e atterraggio a Roosevelt Roads, Washington sta ampliando le infrastrutture anche presso aeroporti civili a Porto Rico e a Saint Croix, nelle Isole Vergini americane: i due territori statunitensi si trovano a circa 800 chilometri dal Venezuela.

Maduro è il vero obiettivo degli Usa?

“Tutte queste mosse, credo, sono pensate per far tremare il regime di Maduro e i generali che lo circondano, nella speranza di creare delle fratture interne”, ha dichiarato alla Reuters Christopher Hernandez-Roy, senior fellow presso il Center for Strategic and International Studies di Washington.

L’obiettivo, infatti, come confermano alcuni media Usa, potrebbe essere quello di costringere il presidente venezuelano Maduro all’esilio o di indurre qualcuno del suo entourage a tradirlo.