Ascolti tv ieri domenica 2 novembre chi ha vinto tra Màkari 4, Che tempo che fa, Report e La Notte nel Cuore

Giornalista professionista, è caporedattore di Virgilio Notizie.

La Rai non centra il tris nella giornata di domenica 2 novembre per quel che riguarda la battaglia degli ascolti tv. I dati Auditel, infatti, premiano la tv di Stato nell’access prime time dove a vincere è La Ruota della Fortuna (Canale 5) che batte Affari Tuoi (Canale 5), mentre nel preserale è L’Eredità su Rai 1 a superare Avanti un altro (Canale 5). In prima serata invece è Màkari 4 (Rai 1) a chiudere davanti a La Notte nel Cuore (Canale 5) e Che tempo che fa di Fabio Fazio (Nove). Ai piedi del podio Report (Rai 3), Le Iene (Italia 1), Fuori dal Coro (Rete 4), NCIS (Rai 2), Innocenti bugie (Tv8) e Una giornata particolare (La7). Ecco tutti i dati Auditel della giornata.

Ascolti tv 2 novembre: chi ha vinto tra Màkari 4, La Notte nel Cuore, Fabio Fazio e Le Iene

Ecco i dati della prima serata con il numero dei telespettatori e il rispettivo share, total audience escluso:

  • Rai 1, Màkari 4: 2.820.000 spettatori (17,4%);
  • Canale 5, La Notte nel Cuore: 2.442.000 spettatori (15,3%);
  • Rai 3, Report: 1.719.000 spettatori (9,7%).

Fuori dal podio:

  • Nove, Che tempo che fa: 1.498.000 spettatori (8,4%);
  • Italia 1, Le Iene: 1.229.000 spettatori (9,7%);
  • Nove, Che tempo che fa – Il Tavolo: 751.000 spettatori (7%);
  • Rete 4, Fuori dal Coro: 733.000 spettatori (5,8%);
  • Rai 2, NCIS: 658.000 spettatori (3,5%);
  • La7, Una giornata particolare: 513.000 spettatori (3,1%);
  • Tv8, Innocenti bugie: 287.000 spettatori (1,6%).

Stefano De Martino, conduttore di Affari Tuoi

Stefano De Martino, conduttore di Affari Tuoi

I dati dell’access prime time, i risultati di Affari Tuoi e La Ruota della Fortuna

Ecco i dati dell’access prime time (dalle 20:30 alle 21:30) con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:

  • Canale 5, La Ruota della Fortuna: 4.938.000 spettatori (24,9%);
  • Rai 1, Affari Tuoi: 4.620.000 spettatori (23,2%);
  • Rai 1, Cinque minuti: 3.940.000 spettatori (19,9%).

Ai piedi del podio:

  • Italia 1, NCIS: 1.039.000 spettatori (5,2%);
  • La7, In Onda: 846.000 spettatori (4,2%);
  • Rete 4, 4 di Sera – 1^ parte: 743.000 spettatori (3,7%);
  • Rete 4, 4 di Sera – 2^ parte: 589.000 spettatori (3%);
  • Tv8, 4 Ristoranti: 567.000 spettatori (2,9%).

Gli ascolti tv del preserale: lo share di L’Eredità e Avanti un altro

Di seguito i dati del preserale (dalle 18 alle 20) con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:

  • Rai 1, L’Eredità: 4.258.000 spettatori (23,9%);
  • Rai 1, L’Eredità – La sfida dei 7: 3.159.000 spettatori (20,2%);
  • Canale 5, Avanti un altro: 2.641.000 spettatori (15,5%).

Fuori dal podio:

  • Rai 3, TGR: 2.500.000 spettatori (13,8%);
  • Canale 5, Avanti il primo: 2.052.000 spettatori (13,7%);
  • Rai 3, Blob: 902.000 spettatori (4,7%);
  • Rete 4, La promessa: 825.000 spettatori (4,4%);
  • Italia 1, CSI: 735.000 spettatori (4%);
  • Nove, Che tempo che farà: 586.000 spettatori (3,2%);
  • Rai 2, NCIS: 479.000 spettatori (2,5%);
  • Italia 1, Studio Aperto Mag: 472.000 spettatori (3%);
  • Rai 2, Tg Dossier: 415.000 spettatori (2,9%);
  • Nove, Little Big Italy: 366.000 spettatori (2,5%);
  • Rai 2, Goldrake – 2° episodio: 353.000 spettatori (2,1%);
  • Rai 2, Goldrake – 1° episodio: 323.000 spettatori (2%).

ascolti-tv-ieri-domenica-3-novembre-2025 ANSA

