Ascolti tv ieri domenica 2 novembre chi ha vinto tra Màkari 4, Che tempo che fa, Report e La Notte nel Cuore
Ascolti tv domenica 2 novembre 2025, sfida Auditel in 1^ serata con Màkari contro La Notte nel Cuore, Le Iene, Che tempo che fa, Fuori dal Coro e Report
La Rai non centra il tris nella giornata di domenica 2 novembre per quel che riguarda la battaglia degli ascolti tv. I dati Auditel, infatti, premiano la tv di Stato nell’access prime time dove a vincere è La Ruota della Fortuna (Canale 5) che batte Affari Tuoi (Canale 5), mentre nel preserale è L’Eredità su Rai 1 a superare Avanti un altro (Canale 5). In prima serata invece è Màkari 4 (Rai 1) a chiudere davanti a La Notte nel Cuore (Canale 5) e Che tempo che fa di Fabio Fazio (Nove). Ai piedi del podio Report (Rai 3), Le Iene (Italia 1), Fuori dal Coro (Rete 4), NCIS (Rai 2), Innocenti bugie (Tv8) e Una giornata particolare (La7). Ecco tutti i dati Auditel della giornata.
- Ascolti tv 2 novembre: chi ha vinto tra Màkari 4, La Notte nel Cuore, Fabio Fazio e Le Iene
- I dati dell'access prime time, i risultati di Affari Tuoi e La Ruota della Fortuna
- Gli ascolti tv del preserale: lo share di L'Eredità e Avanti un altro
Ascolti tv 2 novembre: chi ha vinto tra Màkari 4, La Notte nel Cuore, Fabio Fazio e Le Iene
Ecco i dati della prima serata con il numero dei telespettatori e il rispettivo share, total audience escluso:
- Rai 1, Màkari 4: 2.820.000 spettatori (17,4%);
- Canale 5, La Notte nel Cuore: 2.442.000 spettatori (15,3%);
- Rai 3, Report: 1.719.000 spettatori (9,7%).
Fuori dal podio:
- Nove, Che tempo che fa: 1.498.000 spettatori (8,4%);
- Italia 1, Le Iene: 1.229.000 spettatori (9,7%);
- Nove, Che tempo che fa – Il Tavolo: 751.000 spettatori (7%);
- Rete 4, Fuori dal Coro: 733.000 spettatori (5,8%);
- Rai 2, NCIS: 658.000 spettatori (3,5%);
- La7, Una giornata particolare: 513.000 spettatori (3,1%);
- Tv8, Innocenti bugie: 287.000 spettatori (1,6%).
Stefano De Martino, conduttore di Affari Tuoi
I dati dell’access prime time, i risultati di Affari Tuoi e La Ruota della Fortuna
Ecco i dati dell’access prime time (dalle 20:30 alle 21:30) con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:
- Canale 5, La Ruota della Fortuna: 4.938.000 spettatori (24,9%);
- Rai 1, Affari Tuoi: 4.620.000 spettatori (23,2%);
- Rai 1, Cinque minuti: 3.940.000 spettatori (19,9%).
Ai piedi del podio:
- Italia 1, NCIS: 1.039.000 spettatori (5,2%);
- La7, In Onda: 846.000 spettatori (4,2%);
- Rete 4, 4 di Sera – 1^ parte: 743.000 spettatori (3,7%);
- Rete 4, 4 di Sera – 2^ parte: 589.000 spettatori (3%);
- Tv8, 4 Ristoranti: 567.000 spettatori (2,9%).
Gli ascolti tv del preserale: lo share di L’Eredità e Avanti un altro
Di seguito i dati del preserale (dalle 18 alle 20) con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:
- Rai 1, L’Eredità: 4.258.000 spettatori (23,9%);
- Rai 1, L’Eredità – La sfida dei 7: 3.159.000 spettatori (20,2%);
- Canale 5, Avanti un altro: 2.641.000 spettatori (15,5%).
Fuori dal podio:
- Rai 3, TGR: 2.500.000 spettatori (13,8%);
- Canale 5, Avanti il primo: 2.052.000 spettatori (13,7%);
- Rai 3, Blob: 902.000 spettatori (4,7%);
- Rete 4, La promessa: 825.000 spettatori (4,4%);
- Italia 1, CSI: 735.000 spettatori (4%);
- Nove, Che tempo che farà: 586.000 spettatori (3,2%);
- Rai 2, NCIS: 479.000 spettatori (2,5%);
- Italia 1, Studio Aperto Mag: 472.000 spettatori (3%);
- Rai 2, Tg Dossier: 415.000 spettatori (2,9%);
- Nove, Little Big Italy: 366.000 spettatori (2,5%);
- Rai 2, Goldrake – 2° episodio: 353.000 spettatori (2,1%);
- Rai 2, Goldrake – 1° episodio: 323.000 spettatori (2%).