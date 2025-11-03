Iva Zanicchi a Belve cade a terra dopo l'intervista di Francesca Fagnani, la conduttrice l'aiuta a rialzarsi

Giornalista professionista. Negli ultimi 16 anni ha ricoperto i ruoli di redattore, caposervizio e caporedattore per diverse testate locali e nazionali occupandosi di cronaca, cultura e sport. Attualmente direttore di una rivista di racconto sportivo

Attimi di apprensione negli studi di Belve, il programma di Rai 2 condotto da Francesca Fagnani, durante la registrazione della seconda puntata della nuova stagione. Iva Zanicchi, 85 anni, è infatti caduta a terra subito dopo aver concluso l’intervista. La cantante stava attraversando il set per lasciare lo studio quando è inciampata nel binario della camera mobile, quello che permette alla telecamera di scorrere dalla conduttrice agli ospiti.

Iva Zanicchi a Belve cade a terra dopo l’intervista

La conduttrice, che prima di ogni intervista ricorda sempre ai suoi ospiti di fare attenzione con il consueto “occhio al binario”, si è immediatamente precipitata per aiutarla.

Come riporta Il Giornale, insieme a lei sono intervenuti anche alcuni cameraman e un addetto antincendio presente in studio.

Iva Zanicchi durante l’intervista a Belve

Zanicchi, rimasta lucida e sorridente, si è rialzata quasi subito, rassicurando tutti e minimizzando l’accaduto.

L’intervento di Francesca Fagnani

La notizia era già trapelata nei giorni scorsi attraverso un’anticipazione di Davide Maggio, poi confermata da alcune immagini scattate durante le prove della trasmissione.

Nelle foto si vede Francesca Fagnani porgere la mano a Iva Zanicchi mentre questa attraversa il binario.

Qualcosa però è andato storto e la cantante è finita a terra. L’intervento del personale di produzione è stato immediato, e in pochi secondi la situazione è tornata sotto controllo.

Dopo essersi rimessa in piedi, Zanicchi ha chiesto di continuare regolarmente la registrazione.

Nessun rinvio, dunque, per la messa in onda della puntata, che resta fissata per martedì 4 novembre in prima serata su Rai 2.

La rivalità tra Iva Zanicchi e Mina

Durante l’intervista, Iva Zanicchi ha ripercorso alcuni momenti significativi della sua lunga carriera, tra confessioni, ironia e frecciate.

Quando Fagnani le ha chiesto della rivalità con Mina, la cantante ha risposto che “invidia no, ma a volte ho provato rabbia”, definendo la grande artista “un mito perché si è ritirata al momento giusto”.

Poi ha aggiunto: “Le consiglio di restare a Lugano, se torna finisce il mito”.

L’Aquila di Ligonchio, come viene soprannominata, ha parlato anche dei suoi problemi con il fisco, chiarendo che “le tasse le ho sempre pagate” e che in passato “persone che consideravo come genitori” l’hanno truffata.

Ha spiegato di aver saldato i debiti con sacrificio e orgoglio, aggiungendo con ironia di aver “dato tutto quello che aveva” per sistemare la situazione.