Ascolti tv ieri sabato 1 novembre chi ha vinto tra Ballando con le Stelle, Tu Sì Que Vales e In altre parole

Ascolti tv sabato 1 novembre 2025, la sfida Auditel con il duello tra Tu Sì Que Vales, Ballando con le Stelle e In altre parole

stefano d'alessio

Stefano D'Alessio

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica.

Ancora una doppietta per Mediaset negli ascolti tv di sabato 1 novembre 2025: Rai sconfitta 2 a 1 tra prima serata, access prime time e preserale. Nella sfida dei dati auditel, la rete di Cologno ha battuto la tv di Stato con Tu Si Que Vales (che ha superato Ballando con le Stelle) e con La Ruota della Fortuna (che ha vinto il duello con Affari tuoi). La Rai si “accontenta” del successo di L’Eredità su Avanti un altro. Ecco tutti i dati Auditel della giornata.

Ascolti tv 1 novembre, chi ha vinto tra Tu Sì Que Vales e Ballando con le Stelle

Ecco i dati della prima serata con il numero dei telespettatori e il rispettivo share, total audience compreso:

  • Canale5, Tú Sí Que Vales: 3.915.000 spettatori (25.9%);
  • Rai1, Ballando con le Stelle: 2.941.000 spettatori (23.5%);
  • La7, In Altre Parole: 1.279.000 spettatori (7.1%).

Fuori dal podio:

  • Rai2, S.W.A.T.: 712.000 spettatori (4.1%);
  • Italia1, Percy Jackson e gli dei dell’olimpo – Il ladro di fulmini: 668.000 spettatori (4%);
  • Rai3, Tosca: 549.000 spettatori (3.3%);
  • Rete4, Un uomo tranquillo: 489.000 spettatori (3.1%);
  • Nove, Accordi & Disaccordi: 396.000 spettatori (2.5%).
  • Tv8, 4 Ristoranti: 328.000 spettatori (1.9%).

ascolti-tv-ieri-sabato-1-novembre-dati-auditelANSA

Stefano De Martino, conduttore di Affari Tuoi.

Chi ha vinto Ballando con le Stelle e chi è stato eliminato

Il primo concorrente eliminato di questa stagione di Ballando con le Stelle è Beppe Convertini. A vincere la puntata di Ballando con le Stelle andata in onda sabato 1° novembre è stato Fabio Fognini. Di seguito la classifica:

  1. Fabio Fognini con Giada Lini (+25 punti di tesoretto)
  2. Marcella Bella e Chiquito (+25 punti di tesoretto)
  3. Martina Colombari con Luca Favilla
  4. Barbara D’Urso con Pasquale La Rocca
  5. Paolo Belli e Anastasia Kuzmina / Rosa Chemical con Erica Martinelli
  6. Nessuna coppia per parimerito
  7. Filippo Magnini con Alessandra Tripoli
  8. Nancy Brilli con Carlo Aloia
  9. Beppe Convertini con Veera Kinnunen
  10. Emma Coriandoli con Simone Di Pasquale
  11. Francesca Fialdini con Giovanni Pernice

I dati dell’access prime time, i numeri de La Ruota della fortuna

Ecco i dati dell’access prime time (dalle 20:30 alle 21:30) con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:

  • Canale5, La Ruota della Fortuna: 4.282.000 spettatori (23.8%);
  • Rai1, Affari Tuoi: 4.163.000 spettatori (23.2%);
  • Italia1, N.C.I.S. – Unità Anticrimine: 839.000 spettatori (4.7%);
  • Rai3, La Confessione: 818.000 spettatori (4.8%);
  • Rete4, 4 di Sera Weekend: 724.000 spettatori (4.2%) nella prima parte e 533.000 spettatori (2.9%) nella seconda;
  • Tv8, 4 Ristoranti: 443.000 spettatori (2.5%);
  • Nove, Fratelli di Crozza: 427.000 spettatori (2.4%);
  • Rai2, TG2 Post: 382.000 spettatori (2.1%).

Gli ascolti tv del preserale: lo share di L’Eredità e Avanti un altro

Di seguito i dati del preserale (dalle 18 alle 20) con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:

  • Rai1, L’Eredità: 3.698.000 spettatori (23.9%);
  • Rai1, L’Eredità – La sfida dei 7: 2.755.000 spettatori (20.1%);
  • Canale5, Avanti un Altro: 2.663.000 spettatori (17.8%);
  • Canale5, Avanti il Primo: 2.177.000 spettatori (16.5%);
  • Rai3, TGR: 2.049.000 spettatori (13.2%);
  • Rai3, Blob: 961.000 spettatori (5.8%);
  • Rete4, La Promessa: 917.000 spettatori (5.6%);
  • Rai2, N.C.I.S. Hawai’i: 388.000 spettatori (2.7%) col primo episodio e 555.000 spettatori (3.4%) col secondo;
  • Italia1, C.S.I. Miami: 529.000 spettatori (3.3%);
  • Italia1, Studio Aperto Mag: 402.000 spettatori (2.8%);
  • Nove, Little Big Italy: 348.000 spettatori (2.4%);

ascolti-tv-ieri-sabato-1-novembre-dati-auditel ANSA

