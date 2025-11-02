Ascolti tv ieri sabato 1 novembre chi ha vinto tra Ballando con le Stelle, Tu Sì Que Vales e In altre parole
Ascolti tv sabato 1 novembre 2025, la sfida Auditel con il duello tra Tu Sì Que Vales, Ballando con le Stelle e In altre parole
Ancora una doppietta per Mediaset negli ascolti tv di sabato 1 novembre 2025: Rai sconfitta 2 a 1 tra prima serata, access prime time e preserale. Nella sfida dei dati auditel, la rete di Cologno ha battuto la tv di Stato con Tu Si Que Vales (che ha superato Ballando con le Stelle) e con La Ruota della Fortuna (che ha vinto il duello con Affari tuoi). La Rai si “accontenta” del successo di L’Eredità su Avanti un altro. Ecco tutti i dati Auditel della giornata.
- Ascolti tv 1 novembre, chi ha vinto tra Tu Sì Que Vales e Ballando con le Stelle
- Chi ha vinto Ballando con le Stelle e chi è stato eliminato
- I dati dell'access prime time, i numeri de La Ruota della fortuna
- Gli ascolti tv del preserale: lo share di L'Eredità e Avanti un altro
Ecco i dati della prima serata con il numero dei telespettatori e il rispettivo share, total audience compreso:
- Canale5, Tú Sí Que Vales: 3.915.000 spettatori (25.9%);
- Rai1, Ballando con le Stelle: 2.941.000 spettatori (23.5%);
- La7, In Altre Parole: 1.279.000 spettatori (7.1%).
Fuori dal podio:
- Rai2, S.W.A.T.: 712.000 spettatori (4.1%);
- Italia1, Percy Jackson e gli dei dell’olimpo – Il ladro di fulmini: 668.000 spettatori (4%);
- Rai3, Tosca: 549.000 spettatori (3.3%);
- Rete4, Un uomo tranquillo: 489.000 spettatori (3.1%);
- Nove, Accordi & Disaccordi: 396.000 spettatori (2.5%).
- Tv8, 4 Ristoranti: 328.000 spettatori (1.9%).
Stefano De Martino, conduttore di Affari Tuoi.
Il primo concorrente eliminato di questa stagione di Ballando con le Stelle è Beppe Convertini. A vincere la puntata di Ballando con le Stelle andata in onda sabato 1° novembre è stato Fabio Fognini. Di seguito la classifica:
- Fabio Fognini con Giada Lini (+25 punti di tesoretto)
- Marcella Bella e Chiquito (+25 punti di tesoretto)
- Martina Colombari con Luca Favilla
- Barbara D’Urso con Pasquale La Rocca
- Paolo Belli e Anastasia Kuzmina / Rosa Chemical con Erica Martinelli
- Nessuna coppia per parimerito
- Filippo Magnini con Alessandra Tripoli
- Nancy Brilli con Carlo Aloia
- Beppe Convertini con Veera Kinnunen
- Emma Coriandoli con Simone Di Pasquale
- Francesca Fialdini con Giovanni Pernice
Ecco i dati dell’access prime time (dalle 20:30 alle 21:30) con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:
- Canale5, La Ruota della Fortuna: 4.282.000 spettatori (23.8%);
- Rai1, Affari Tuoi: 4.163.000 spettatori (23.2%);
- Italia1, N.C.I.S. – Unità Anticrimine: 839.000 spettatori (4.7%);
- Rai3, La Confessione: 818.000 spettatori (4.8%);
- Rete4, 4 di Sera Weekend: 724.000 spettatori (4.2%) nella prima parte e 533.000 spettatori (2.9%) nella seconda;
- Tv8, 4 Ristoranti: 443.000 spettatori (2.5%);
- Nove, Fratelli di Crozza: 427.000 spettatori (2.4%);
- Rai2, TG2 Post: 382.000 spettatori (2.1%).
Di seguito i dati del preserale (dalle 18 alle 20) con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:
- Rai1, L’Eredità: 3.698.000 spettatori (23.9%);
- Rai1, L’Eredità – La sfida dei 7: 2.755.000 spettatori (20.1%);
- Canale5, Avanti un Altro: 2.663.000 spettatori (17.8%);
- Canale5, Avanti il Primo: 2.177.000 spettatori (16.5%);
- Rai3, TGR: 2.049.000 spettatori (13.2%);
- Rai3, Blob: 961.000 spettatori (5.8%);
- Rete4, La Promessa: 917.000 spettatori (5.6%);
- Rai2, N.C.I.S. Hawai’i: 388.000 spettatori (2.7%) col primo episodio e 555.000 spettatori (3.4%) col secondo;
- Italia1, C.S.I. Miami: 529.000 spettatori (3.3%);
- Italia1, Studio Aperto Mag: 402.000 spettatori (2.8%);
- Nove, Little Big Italy: 348.000 spettatori (2.4%);