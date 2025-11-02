Caso Multa Report, il programma di Ranucci svela il messaggio di Ghiglia su Arianna Meloni: cosa non torna

Giornalista professionista dal 2012, ha collaborato con le principali testate nazionali. Si occupa soprattutto di cronaca, politica, economia e spettacolo.

Nella puntata di domenica 2 novembre 2025, Report manderà in onda la ricostruzione dei passaggi che avrebbero portato alla multa al programma che il Garante della privacy ha deciso per la pubblicazione, in televisione, dell’audio tra l’ex ministro Gennaro Sangiuliano e sua moglie Federica Corsini. In un’email all’autorità, Agostino Ghiglia avrebbe comunicato che sarebbe andato a incontrare Arianna Meloni.

Report e il messaggio di Ghiglia

Come riporta La Repubblica, citando la ricostruzione che avrebbe fatto Report, il 21 ottobre Agostino Ghiglia ha scritto ai suoi uffici per avvisarli: “Domani andrò da Arianna Meloni“.

Il 22 ottobre ci sarebbe stata la visita, a bordo di un’auto di servizio, alla sede di Fratelli d’Italia, quando la multa a Report era ancora in bilico e lui stesso si era espresso per un semplice ammonimento.

ANSA

Il conduttore di Report, Sigfrido Ranucci

Il 23 ottobre, alle 10.30, è arrivata la sanzione da 150 mila euro, la più alta mai comminata a una trasmissione televisiva.

Il programma accusa che l’incontro tra un componente del Garante della Privacy e la sorella della premier, metterebbe in grande difficoltà il principio di indipendenza e terzietà dell’Autorità.

Cosa ha detto Ghiglia sulla visita alla sede di Fdi

Finora Agostino Ghiglia ha sempre detto di essere stato nella sede di Fratelli d’Italia “per incontrare Italo Bocchino e parlargli del mio nuovo libro”.

Ghiglia ha aggiunto di aver incontrato anche Arianna Meloni ma “solo per un saluto” e di aver “scambiato qualche parola sulle rispettive famiglie” ma di non aver “mai parlato di questioni d’ufficio fuori dall’ufficio”.

Cosa non torna secondo Report

Se le cose fossero andate come sostiene Ghiglia, ciò che non tornerebbe, secondo Report, è il perché avesse avvisato gli uffici di questo incontro con “Arianna”.

Inoltre, l’uomo avrebbe cambiato opinione sulla “punizione” al programma dopo la visita alla sede di Fratelli d’Italia. Solo dopo questo incontro Ghiglia sarebbe passato dalla parte della multa salata che veniva caldeggiata dalla vicepresidente dell’Autorità, Ginevra Cerrina Ferroni, che aveva convinto anche il presidente, il professor Pasquale Stanzione. Contrario invece è rimasto l’altro membro dell’Autorità, Guido Scorza.

Sia Report che Repubblica parlano poi dei rapporti che esistevano tra altri membri dell’Autorità e Giuliano Sangiuliano.

Stanzione conoscerebbe molto bene gli avvocati dell’ex ministero della Cultura, al Mibac, come consulente giuridico, ha lavorato Salvatore Sica, forse l’allievo prediletto di Stanzione nella scuola “della privacy” di Salerno, con cui ha anche firmato alcune pubblicazioni accademiche. Salvatore condivide lo studio ed è fratello di Silverio, avvocato di Sangiuliano in questa vicenda.

Cerrina Ferroni, ordinaria di Diritto costituzionale a Firenze, conosce invece molto bene Sangiuliano. Di lei, nominata in quota Lega, raccontano che abbia tessuto rapporti importanti nel centrodestra, e in Fdi in particolare, anche perché sperava di poter essere nominata alla Corte costituzionale. A gennaio 2025, in attesa di discutere il ricorso presentato da Sangiuliano e signora, ha presentato il libro dell’ex ministro della Cultura.

Secondo Report, vista la rete dei rapporti e conoscenze che esisteva tra gli uffici del Garante e l’ex ministro, almeno due articoli del codice interno di comportamento avrebbero potuto spingere i membri dell’Autorithy ad astenersi sul caso Sangiuliano.