Siracusa, giovane arrestato per detenzione illegale di armi e spaccio: in casa aveva pistole e droga
Un giovane di 24 anni è stato arrestato ad Augusta per detenzione illegale di armi e spaccio. Sequestrate pistole, munizioni e droga.
Un arresto e un ingente sequestro di armi e sostanze stupefacenti a Siracusa. Un uomo di 24 anni, già noto alle forze dell’ordine, è stato fermato per detenzione illegale di armi e possesso ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L’operazione, svolta nell’ambito delle attività di contrasto al possesso illecito di armi e al traffico di droga, è stata coordinata dagli agenti del Commissariato di P.S. di Augusta, con il supporto dei Commissariati della provincia.
Le indagini e la perquisizione
Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’arresto è avvenuto a seguito di una perquisizione domiciliare effettuata dagli investigatori del Commissariato megarese presso l’abitazione del giovane. Durante il controllo, gli agenti hanno rinvenuto e posto sotto sequestro tre pistole, 218 cartucce, 209 grammi di cocaina, 304 grammi di marijuana, 95 grammi di hashish e un bilancino di precisione, strumenti tipici dell’attività di spaccio.
L’arresto e le conseguenze
Il ventiquattrenne, già conosciuto alle forze di polizia, è stato tratto in arresto per detenzione illegale di armi e munizioni e per possesso ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Dopo le formalità di rito, su disposizione dell’Autorità giudiziaria competente, il giovane è stato condotto in carcere, dove resterà a disposizione dell’autorità giudiziaria per le successive fasi del procedimento penale.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.