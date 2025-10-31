Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Un arresto e un ingente sequestro di armi e sostanze stupefacenti a Siracusa. Un uomo di 24 anni, già noto alle forze dell’ordine, è stato fermato per detenzione illegale di armi e possesso ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L’operazione, svolta nell’ambito delle attività di contrasto al possesso illecito di armi e al traffico di droga, è stata coordinata dagli agenti del Commissariato di P.S. di Augusta, con il supporto dei Commissariati della provincia.

Le indagini e la perquisizione

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’arresto è avvenuto a seguito di una perquisizione domiciliare effettuata dagli investigatori del Commissariato megarese presso l’abitazione del giovane. Durante il controllo, gli agenti hanno rinvenuto e posto sotto sequestro tre pistole, 218 cartucce, 209 grammi di cocaina, 304 grammi di marijuana, 95 grammi di hashish e un bilancino di precisione, strumenti tipici dell’attività di spaccio.

L’arresto e le conseguenze

Il ventiquattrenne, già conosciuto alle forze di polizia, è stato tratto in arresto per detenzione illegale di armi e munizioni e per possesso ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Dopo le formalità di rito, su disposizione dell’Autorità giudiziaria competente, il giovane è stato condotto in carcere, dove resterà a disposizione dell’autorità giudiziaria per le successive fasi del procedimento penale.

IPA