Un arresto per detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti e resistenza a pubblico ufficiale ad Amelia. Un uomo di 45 anni, già noto alle forze dell’ordine, è stato fermato e sottoposto a perquisizione, durante la quale sono stati rinvenuti hashish e marijuana. L’arresto è stato eseguito dopo che l’uomo aveva tentato di sottrarsi al controllo aggredendo i militari.

Il controllo in centro città

Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, l’episodio si è verificato quando una pattuglia dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Amelia ha notato un individuo che si aggirava a piedi con fare sospetto nel centro cittadino. Gli agenti hanno deciso di procedere a un controllo, chiedendo all’uomo di fornire le proprie generalità.

Il rifiuto e l’aggressione ai militari

Alla richiesta dei Carabinieri, il 45enne ha inizialmente rifiutato di identificarsi, insultando i militari. La situazione è rapidamente degenerata quando l’uomo ha tentato di aggredire i Carabinieri con pugni e calci. Il tentativo di aggressione è stato però subito neutralizzato: i militari sono riusciti a bloccare l’uomo e a procedere con la perquisizione personale.

Il rinvenimento della droga

Durante la perquisizione, i Carabinieri hanno trovato nella tasca dei pantaloni dell’uomo un involucro contenente 0,8 grammi di hashish. L’attività di controllo è stata quindi estesa all’abitazione del sospettato, dove sono stati scoperti ulteriori 44 grammi di hashish e 11 grammi di marijuana. Oltre alle sostanze stupefacenti, sono stati sequestrati anche un bilancino elettronico e materiale per il confezionamento delle dosi, elementi che hanno rafforzato l’ipotesi della detenzione a fini di spaccio.

L’arresto e le conseguenze

Per il 45enne amerino è scattato l’arresto e la misura degli arresti domiciliari, in attesa del rito direttissimo. Il procedimento penale è attualmente in fase di indagini preliminari e, come previsto dalla legge, l’indagato deve essere considerato innocente fino a eventuale condanna definitiva.

Le indagini e la posizione dell’indagato

Come indicato dal portale ufficiale dei Carabinieri, le indagini proseguono per chiarire ulteriormente la posizione dell’uomo e verificare eventuali collegamenti con altri episodi di spaccio nella zona di Amelia. L’operazione si inserisce nell’ambito dei controlli straordinari messi in atto dalle forze dell’ordine per contrastare il fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti nei centri urbani.

