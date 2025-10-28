Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Un arresto per spaccio e resistenza a pubblico ufficiale avvenuto nel pomeriggio del 26 ottobre a Salerno. Un cittadino extracomunitario è stato fermato dagli agenti dopo una segnalazione anonima che lo indicava come sospetto spacciatore nell’isola pedonale di via Lungomare Trieste.

La fonte della notizia

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’operazione si è svolta nel pomeriggio, quando una chiamata anonima ha segnalato la presenza di una persona impegnata nello spaccio all’interno dell’isola pedonale di via Lungomare Trieste, nel cuore di Salerno.

L’intervento degli agenti

Gli agenti della Questura si sono recati rapidamente sul posto, individuando lo straniero seduto su una panchina. Dopo averlo fermato, hanno proceduto a una perquisizione personale, che ha portato al rinvenimento di una bustina di cellophane contenente marijuana del peso di circa 2,11 gr. e un pezzo di hashish dal peso di 30,51 gr.. Oltre alle sostanze stupefacenti, è stata trovata anche la somma di 1280,00 € in banconote di vario taglio, ritenuta dagli investigatori provento dell’attività di spaccio.

La reazione in Questura

Una volta condotto negli uffici della Questura per le procedure di rito, il cittadino extracomunitario ha dato in escandescenza, arrivando ad aggredire gli agenti presenti. Questo comportamento ha fatto scattare anche l’accusa di resistenza a pubblico ufficiale nei suoi confronti.

Le accuse e le conseguenze

L’uomo è stato quindi arrestato con le accuse di spaccio di sostanze stupefacenti e resistenza a pubblico ufficiale. Le sostanze sequestrate e il denaro sono stati posti sotto sequestro, mentre sono in corso ulteriori accertamenti per ricostruire la rete di spaccio nella zona.

IPA