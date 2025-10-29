Maria De Filippi a Belve "sostituisce" Francesca Fagnani, la giornalista Rai svela di sentirsi "un'iside alata

Giornalista esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Indiscrezioni confermate: Maria De Filippi è sbarcata a Belve. Ma non come ospite, bensì con un ruolo inedito. Nella prima puntata della nuova stagione del programma di Rai Due, la conduttrice di C’è posta per te si è palesata in studio ‘sostituendo’ Francesca Fagnani, la quale, per un breve momento, è finita dall’altra parte della barricata, ossia nel ruolo di intervistata e non di intervistatrice.

Belve, Maria De Filippi intervista Francesca Fagnani

“Succede che lei se ne deve andare”. Così Maria De Filippi rivolgendosi a Francesca Fagnani non appena ha messo piede nello studio di Belve.

La giornalista ha quindi lasciato la sua postazione per permettere alla conduttrice Mediaset di presentarla in modo originale: “Ipocondriaca, cammina guardando per terra perché non si sa mai che ci sia qualcosa che le possa far male nonostante indossi le scarpe, vuole andare da un telepata, è una conduttrice, scrittrice, giornalista e autrice. Signore e signori, Francesca Fagnani”.

ANSA Francesca Fagnani

“Tutto vero, guardo per terra”, ha confermato Fagnani ridendo nel rientrare in studio. Poi si è lasciata intervistare brevemente. Naturalmente De Filippi ha iniziato dalla domanda per eccellenza del programma: “Che belva si sente?”

“Mi sento un’Iside alata, come Flavia Vento, metà donna e metà falco”, la risposta ironica di Fagnani. Maria ha poi raccontato una ‘belvata’ della collega.

Il trucco “Confalonieri” usato da Fagnani per trovare posto al ristorante

“Quando non era ancora famosa – ha raccontato De Filippi – lei chiamava i ristoranti e a volte il ristoratore le rispondeva che tutti i tavoli erano occupati. Ma lei è tenace, quindi cosa faceva? Richiamava dopo qualche minuto e diceva che le serviva un tavolo facendo il nome di una persona nota, conosciuta e autorevole”.

Fagnani ha confermato: “Sì, dopo qualche minuto richiamavo e dicevo: ‘Buonasera, segreteria Confalonieri: un tavolo per sei c’è?’. E spuntava il tavolo”.

Fagnani e la ‘belvata’ con il cellulare di Enrico Mentana

Sulla ‘belvata’ di cui si pente, ha confidato un aneddoto relativo alla sua storia sentimentale con Enrico Mentana: “All’inizio della mia relazione avevo il vizio di controllare il cellulare. Quando trovavo messaggi ambigui, rispondevo per lui: ‘Non mi sei mai piaciuta, non mi interessi, sei un po’ bruttina’. Poi le bloccavo. Di questo mi pento”.

“A quante donne ho risposto? Veramente tante. Non l’ho più fatto perché (Mentana, ndr) ha messo un sistema di password che nemmeno la Nasa…”, ha concluso Fagnani.