Rita De Crescenzo a Belve parla della droga e dei processi, poi racconta: "Sono stata violentata da 3 ragazzi"

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

Rita De Crescenzo, ospite della trasmissione Belve condotta da Francesca Fagnani, ha parlato della sua vita privata, dall’infanzia difficile e il figlio avuto a 13 anni ai problemi di droga, passando per i processi. La tiktoker ha anche raccontato di essere stata “violentata da tre ragazzi di colore alla stazione centrale”.

Il racconto di Rita De Crescenzo sull’infanzia e il figlio a 13 anni

“Che infanzia è stata la sua?“, ha chiesto Francesca Fagnani all’ospite Rita De Crescenzo nella puntata di Belve che andrà in onda nella serata di martedì 28 ottobre, di cui sono state fornite alcune anticipazioni.

La tiktoker ha risposto: “Bruttissima“. Rita De Crescenzo ha poi ricordato i suoi “30 anni di droga e psicofarmaci” e il figlio “avuto a 13 anni”. Proprio sui suoi figli, la tiktoker ha detto: “Sento di dovere delle scuse ai miei figli. Io vivo da 7 anni. La mia vita è solo di 7 anni”.

ANSA

La tiktoker Rita De Crescenzo e la conduttrice Francesca Fagnani nello studio della trasmissione tv Rai Belve.

Rita De Crescenzo, la droga e i processi

Durante l’intervista, la conduttrice di Belve Francesca Fagnani ha ricordato i processi aperti a carico di Rita De Crescenzo, imputata per spaccio di droga (è stata arrestata nel 2017) e per diffamazione nei confronti di un deputato e di un ristoratore.

L’ospite, a tal proposito, si è difesa, dichiarandosi innocente: “Ho sempre detto che ho fatto uso di droga, ma non ho mai spacciato“.

Il “ricordo più brutto” svelato da Rita De Crescenzo a Belve

Parlando del periodo della tossicodipendenza da lei attraversato, Rita De Crescenzo ha svelato alla conduttrice Francesca Fagnani qual è il suo “ricordo più brutto“: “Quando sono stata violentata da 3 ragazzi di colore alla stazione centrale. Da lì ho capito che se non avessi smesso con la droga sarei morta. Guarda adesso come sto bella! Nella vita si può cambiare e io sto qua a raccontarlo”.

Nel corso dell’intervista televisiva c’è stato spazio anche per momenti più “leggeri”.

La tiktoker ha rivelato il suo sogno nel cassetto, che è quello di “girare un film con Christian De Sica, una commedia ambientata a Napoli, un film di Natale”.