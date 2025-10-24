Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Un arresto per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti a Milano. Un cittadino statunitense di 39 anni, già noto alle forze dell’ordine, è stato fermato dagli agenti della Squadra Investigativa del Commissariato Lambrate, che hanno sequestrato diverse tipologie di droga e denaro contante. L’intervento è avvenuto mercoledì in un appartamento di via Clitumno, individuato come possibile base di attività illecite.

Operazione della Polizia: la ricostruzione dei fatti

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’operazione è scattata nell’ambito di un’attività mirata al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti. Gli agenti della Squadra Investigativa del Commissariato Lambrate hanno monitorato un appartamento situato in via Clitumno, sospettato di essere utilizzato per la detenzione e la distribuzione di droga.

L’arresto e la perquisizione

Durante l’appostamento, i poliziotti hanno atteso che la porta d’ingresso venisse aperta. In quel momento hanno fermato il 39enne, che è apparso visibilmente agitato durante il controllo. Gli agenti sono quindi entrati nell’abitazione per effettuare una perquisizione approfondita.

Il sequestro della droga

All’interno della casa, sul piano cottura, sono state rinvenute tre lattine di bevande analcoliche, modificate per consentire l’apertura e la chiusura, che contenevano al loro interno 40 grammi di MDPV suddivisi in più involucri. Oltre a questa sostanza, sono stati trovati anche circa un grammo di anfetamine, cinque grammi di cocaina, tre grammi e mezzo di cocaina sintetica e materiale utilizzato per il confezionamento delle dosi.

Il denaro sequestrato

Nella disponibilità dell’uomo sono stati inoltre trovati e sequestrati 85 euro in contanti, ritenuti provento dell’attività di spaccio. Tutto il materiale è stato posto sotto sequestro dagli agenti.

L’identità dell’arrestato e i precedenti

L’uomo arrestato è un cittadino statunitense di 39 anni, già noto alle forze dell’ordine per precedenti legati a reati simili. L’operazione si inserisce in un più ampio piano di controllo del territorio volto a contrastare il fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti nella zona di Milano.

