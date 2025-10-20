Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Un arresto e di un importante sequestro di sostanze stupefacenti dei Carabinieri nella frazione San Gemignano di Moriano. Un cittadino extracomunitario di 27 anni è stato fermato per spaccio e detenzione di sostanze stupefacenti, dopo essere stato sorpreso durante uno scambio di droga con un italiano di 28 anni. L’operazione è stata svolta nell’ambito di servizi mirati al contrasto del traffico di stupefacenti.

Operazione dei Carabinieri: la ricostruzione dei fatti

Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, l’intervento si è svolto nella frazione di San Gemignano di Moriano, nel comune di Lucca. Durante un servizio di controllo finalizzato a contrastare il traffico di sostanze stupefacenti, i militari del Comando Stazione di Ponte a Moriano hanno notato uno scambio sospetto tra due uomini: uno straniero e un italiano. L’azione tempestiva dei Carabinieri ha permesso di bloccare il fornitore, mentre l’acquirente, dopo aver ricevuto la dose di droga, si è dato alla fuga, gettando l’involucro in un canale di scolo per evitare che venisse recuperato.

Il sequestro e le perquisizioni

L’immediata perquisizione personale e veicolare del presunto spacciatore ha portato al rinvenimento di 200 euro in contanti, ritenuti provento dell’attività illecita. Quasi contestualmente, i Carabinieri sono riusciti a fermare anche l’acquirente, un italiano di 28 anni, ricostruendo così la dinamica dello scambio: l’uomo aveva appena acquistato una dose di cocaina per 40 euro, ma nel tentativo di sfuggire al controllo ha abbandonato la sostanza in un luogo impervio, rendendone impossibile il recupero.

La perquisizione domiciliare e il maxi sequestro

Le indagini sono proseguite con lo sviluppo investigativo che ha portato all’individuazione dell’abitazione dello spacciatore. All’interno dell’appartamento, i militari hanno effettuato una perquisizione domiciliare che ha permesso di rinvenire circa 500 grammi di hashish, dieci dosi di cocaina per un peso complessivo di circa 8 grammi, un ulteriore involucro contenente cocaina del peso di 27 grammi, oltre a materiale per il confezionamento e documentazione riconducibile all’attività di spaccio.

L’arresto e le conseguenze giudiziarie

Alla luce degli elementi raccolti, il cittadino extracomunitario di 27 anni è stato dichiarato in arresto per spaccio e detenzione di sostanza stupefacente. Dopo le formalità di rito, l’uomo è stato trasferito presso la casa circondariale di Lucca, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

