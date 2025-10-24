Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Due arresti e un ingente sequestro di sostanze stupefacenti a Brindisi. Una coppia di coniugi è stata fermata in flagranza di reato per la produzione e detenzione illecita di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio, a seguito di una perquisizione nella loro abitazione di campagna in località Apani. L’intervento, mirato alla prevenzione e repressione dei reati in materia di droga, ha portato al sequestro di 540 piante di marijuana e di oltre 40 kg di infiorescenze e sostanza già confezionata.

Operazione dei Carabinieri: la fonte della notizia

Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, il Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Brindisi, con il supporto dei militari dell’Aliquota Pronto Intervento (API), ha svolto un servizio specifico per contrastare i reati legati alla droga. L’operazione si è concentrata su una coppia di coniugi, lui di 52 anni e lei di 56 anni, residenti in una casa di campagna nella zona di Apani.

La perquisizione e il sequestro

I militari hanno effettuato una perquisizione sia personale che domiciliare presso l’abitazione dei due sospettati. Durante il controllo, sono state rinvenute 540 piante di marijuana interrate nel giardino. All’interno di due container sono stati scoperti 27 scatoloni di cartone contenenti infiorescenze di marijuana, per un totale di 30 kg. Inoltre, sono stati sequestrati 13 kg di marijuana già confezionata in diversi contenitori.

Materiale per la coltivazione e la lavorazione

Oltre alla sostanza stupefacente, i Carabinieri hanno trovato e sequestrato numerosi strumenti utilizzati per la coltivazione e la lavorazione della marijuana. Tra questi figurano ventilatori, deumidificatori, lampade di ultima generazione per stimolare la crescita delle piante, essiccatori, una bilancia elettronica di precisione e buste di varie dimensioni per il confezionamento e la pesatura della sostanza. Sono state inoltre rinvenute tute da lavoro dotate di maschera e filtro, presumibilmente impiegate dagli indagati durante le operazioni di coltivazione.

Le accuse e la misura cautelare

La coppia è stata arrestata in flagranza per produzione e detenzione illecita di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. Dopo le formalità di rito, i due sono stati posti agli arresti domiciliari presso la loro abitazione, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria. Va ricordato che, come previsto dalla legge, gli indagati non possono essere considerati colpevoli fino all’accertamento definitivo della loro responsabilità penale con sentenza irrevocabile.

