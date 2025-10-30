Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Due donne sono state arrestate per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti nel comprensorio di Massa Lombarda. L’operazione, condotta dalla Squadra Mobile di Ravenna e dal Commissariato di Imola, è scaturita da alcune segnalazioni che hanno portato a un controllo approfondito in un esercizio pubblico della zona. Le indagini hanno permesso di rinvenire cocaina e hashish, oltre a denaro ritenuto provento dell’attività illecita. Le due donne, entrambe di nazionalità marocchina, sono state sottoposte a misure cautelari dopo la convalida dell’arresto.

Operazione congiunta tra Squadra Mobile e Commissariato

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, nel pomeriggio di ieri gli agenti della Squadra Mobile di Ravenna e del Commissariato di Imola hanno portato a termine un’operazione antidroga nel territorio di Massa Lombarda (RA). L’intervento è stato effettuato a seguito di alcune segnalazioni che hanno destato sospetti su un esercizio pubblico gestito da due donne di 52 anni e 33 anni.

Il controllo nell’esercizio pubblico e il rinvenimento della droga

Durante il controllo all’interno del locale, le forze dell’ordine hanno scoperto 19 involucri in cellophane contenenti 9,5 grammi di cocaina. La sostanza era stata nascosta con cura sotto la base della macchina del caffè, nel tentativo di eludere eventuali controlli. La scoperta ha confermato i sospetti degli investigatori e ha dato il via a ulteriori accertamenti.

Perquisizioni domiciliari e ulteriori sequestri

Alla luce di quanto rinvenuto nel locale, i poliziotti hanno deciso di estendere la perquisizione anche presso le abitazioni delle due donne. L’attività ha dato esito positivo: sono stati trovati ulteriori quantitativi di droga, tra cui tre dosi di cocaina dal peso rispettivo di 12 grammi, 64 grammi e 5 grammi circa, oltre a una singola dose di hashish. Tutto il materiale è stato sequestrato, insieme a un bilancino di precisione e a 285 euro in contanti, ritenuti provento dell’attività di spaccio.

Arresto e misure cautelari

Le due donne, entrambe di nazionalità marocchina e in regola con le norme sul soggiorno, sono state tratte in arresto con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Nella giornata odierna, durante il giudizio per direttissima, il giudice ha disposto per una delle arrestate la misura cautelare degli arresti domiciliari, mentre per l’altra è stato stabilito l’obbligo di dimora.

IPA