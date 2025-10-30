Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Una denuncia per violazione del foglio di via obbligatorio a Parma. Un uomo di 48 anni, già destinatario di un provvedimento di allontanamento dal Comune, è stato sorpreso in un bar nonostante il divieto di ritorno disposto nei suoi confronti.

La segnalazione e l’intervento delle Volanti

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’episodio si è verificato nella mattinata di ieri, quando il titolare di un bar ha contattato la Sala operativa per segnalare la presenza di un individuo in evidente stato di ebrezza che disturbava la clientela all’interno del locale. Gli agenti delle Volanti sono intervenuti rapidamente nei pressi dell’esercizio commerciale, trovando l’uomo ancora all’interno.

Tentativo di fuga e identificazione

Alla vista della Polizia, il soggetto ha tentato di allontanarsi utilizzando l’uscita posteriore del bar, ma è stato immediatamente fermato dagli agenti. Successivamente, è stato accompagnato presso gli uffici della Questura locale per essere identificato e sottoposto agli accertamenti di rito.

Precedenti e provvedimento di allontanamento

Dai controlli effettuati è emerso che l’uomo, cittadino italiano di 48 anni, aveva numerosi precedenti di Polizia e penali. Nei suoi confronti era stato emesso un provvedimento di allontanamento dal Comune di Parma, con divieto di ritorno per quattro anni, misura prevista come strumento di prevenzione per soggetti ritenuti pericolosi per l’ordine e la sicurezza pubblica.

Denuncia per inottemperanza al foglio di via

Accertata la presenza dell’uomo sul territorio comunale in violazione del divieto, gli agenti hanno proceduto a denunciarlo in stato di libertà per inottemperanza al foglio di via obbligatorio, come previsto dall’art. 76, comma 3, del D.Lgs. 159/2011. L’intervento si è concluso senza ulteriori incidenti, ma la posizione dell’uomo resta ora al vaglio dell’Autorità Giudiziaria.

IPA