Tenta la fuga dal retro del bar a Parma: denunciato 48enne, aveva già il foglio di via obbligatorio
Un uomo di 48 anni è stato denunciato dalla Polizia a Parma per aver violato il foglio di via obbligatorio che gli vietava il ritorno in città.
Una denuncia per violazione del foglio di via obbligatorio a Parma. Un uomo di 48 anni, già destinatario di un provvedimento di allontanamento dal Comune, è stato sorpreso in un bar nonostante il divieto di ritorno disposto nei suoi confronti.
La segnalazione e l’intervento delle Volanti
Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’episodio si è verificato nella mattinata di ieri, quando il titolare di un bar ha contattato la Sala operativa per segnalare la presenza di un individuo in evidente stato di ebrezza che disturbava la clientela all’interno del locale. Gli agenti delle Volanti sono intervenuti rapidamente nei pressi dell’esercizio commerciale, trovando l’uomo ancora all’interno.
Tentativo di fuga e identificazione
Alla vista della Polizia, il soggetto ha tentato di allontanarsi utilizzando l’uscita posteriore del bar, ma è stato immediatamente fermato dagli agenti. Successivamente, è stato accompagnato presso gli uffici della Questura locale per essere identificato e sottoposto agli accertamenti di rito.
Precedenti e provvedimento di allontanamento
Dai controlli effettuati è emerso che l’uomo, cittadino italiano di 48 anni, aveva numerosi precedenti di Polizia e penali. Nei suoi confronti era stato emesso un provvedimento di allontanamento dal Comune di Parma, con divieto di ritorno per quattro anni, misura prevista come strumento di prevenzione per soggetti ritenuti pericolosi per l’ordine e la sicurezza pubblica.
Denuncia per inottemperanza al foglio di via
Accertata la presenza dell’uomo sul territorio comunale in violazione del divieto, gli agenti hanno proceduto a denunciarlo in stato di libertà per inottemperanza al foglio di via obbligatorio, come previsto dall’art. 76, comma 3, del D.Lgs. 159/2011. L’intervento si è concluso senza ulteriori incidenti, ma la posizione dell’uomo resta ora al vaglio dell’Autorità Giudiziaria.
