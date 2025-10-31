Garlasco, Andrea Sempio potrebbe sottoporsi all'interrogatorio: l'ipotesi sulla nuova strategia difensiva
Andrea Sempio potrebbe lasciarsi interrogare rompendo così il muro del silenzio sul delitto di Garlasco, questa è l'ipotesi che emerge
Una novità importante arriva nell’ambito delle indagini sul delitto di Garlasco, Andrea Sempio potrebbe farsi interrogare. Solo all’apparenza potrebbe sembrare scontato, in realtà sarebbe frutto di una nuova strategia difensiva.
La scelta di Andrea Sempio
Nel corso della puntata del 30 ottobre di Ignoto X, trasmissione in onda su La7, è emersa una possibilità.
Una scelta che potrebbe fornire ulteriori chiarimenti sulla posizione dell’indagato per concorso in omicidio per la morte di Chiara Poggi.
Liborio Cataliotti nuovo avvocato di Andrea Sempio dopo Massimo Lovati
Liborio Cataliotti, nuovo avvocato di Andrea Sempio che ha sostituito Massimo Lovati, avrebbe lasciato intendere che il suo assistito potrebbe farsi interrogare.
Una scelta in controtendenza.
Il comportamento avuto in passato dall’indagato è sempre stato diverso.
La strategia difensiva di Liborio Cataliotti
Se Andrea Sempio dovesse farsi interrogare si potrebbe ipotizzare una nuova strategia difensiva intraprese da Liborio Cataliotti.
Come emerso anche ad Ignoto X sarebbe un rompere il silenzio da parte dell’indagato.
Non si è mai parlato di interrogatorio fino ad oggi.
Inoltre, in precedenza, a maggio scorso Andrea Sempio non si sarebbe presentato ad “un interrogatorio a tre”.
In quel caso fu sentito Marco Poggi insieme ad Alberto Stasi.
Il contesto fu quello relativo alla scoperta della famosa impronta 33.
La rivelazione di Massimo Lovati sul delitto di Garlasco
In contemporanea l’ex legale di Andrea Sempio, Massimo Lovati, ha ipotizzato come finiranno le indagini sull’omicidio di Chiara Poggi.
Secondo l’avvocato, intervistato da Storie Italiane su Rai 1, alla fine si arriverà al proscioglimento del suo ex assistito.
Inoltre ha ipotizzato una revisione del processo per Alberto Stati “dopo tutto questo clamore non potranno chiudere con un’archiviazione”.
L’indagine su Giuseppe Sempio
Le indagini sul delitto di Garlasco continuano ad andare avanti con importanti risvolti.
Secondo quanto rivelato dal TG1 Giuseppe Sempio sarebbe indagato per corruzione su decisione della Procura di Brescia.
L’ipotesi è che avrebbe versato 20-30 mila euro a Mario Venditti, ex procuratore aggiunto di Pavia.
La cifra sarebbe servita per archiviare la posizione di suo figlio Andrea Sempio.
La notizia è stata smentita dalla difesa del figlio Andrea.
Al momento non sarebbe arrivata una comunicazione ufficiale dell’iscrizione nel registro degli indagati.