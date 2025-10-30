Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Un trentenne è stato denunciato per furto e violazione del daspo urbano nella serata di ieri in un esercizio commerciale di Ancona. L’uomo, di origini somale, è stato sorpreso a sottrarre due bottiglie da un negozio di via Giordano Bruno, nonostante fosse già destinatario di un provvedimento di allontanamento dall’area.

La segnalazione e l’intervento delle Volanti

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’episodio si è verificato intorno alle 19:45 quando la Sala Operativa della Questura ha ricevuto una segnalazione di furto all’interno di un esercizio commerciale situato in via Giordano Bruno. Immediatamente sono stati inviati due equipaggi delle Volanti sul posto per verificare quanto accaduto e identificare il responsabile.

L’uomo sorpreso a rubare due bottiglie

Giunti presso il negozio, gli agenti hanno appreso che un trentanne di origini somale era stato visto prelevare dagli scaffali due bottiglie e nasconderle sotto il giaccone. L’uomo ha poi tentato di allontanarsi dal locale superando le barriere antitaccheggio senza pagare la merce. Tuttavia, al momento dell’arrivo dei poliziotti, la refurtiva era già stata riconsegnata spontaneamente dall’autore del furto.

Accertamenti e denuncia per violazione del Daspo

Durante i successivi accertamenti, è emerso che il trentanne era già destinatario di un provvedimento di daspo urbano emesso dal Questore di Ancona fino al 2026. Il divieto riguardava proprio l’area urbana di Corso Carlo Alberto e via Giordano Bruno, dove si trova il negozio teatro dell’episodio. Per questo motivo, oltre alla denuncia per furto, l’uomo è stato deferito in stato di libertà anche per non aver rispettato la misura di prevenzione.

Informazione ai titolari dell’esercizio commerciale

Il personale dell’esercizio commerciale è stato informato dagli agenti sulle proprie facoltà di legge in relazione all’episodio di furto. La merce sottratta è stata restituita e non risultano ulteriori danni per il negozio.

IPA