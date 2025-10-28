Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Furto aggravato in concorso è l’accusa contestata a due uomini, un italiano di 45 anni e un cittadino rumeno di 27 anni, arrestati dalla Polizia di Stato nel centro di Torino. I due sono stati fermati dopo essere stati sorpresi a infrangere la vetrina di un negozio e a sottrarre il registratore di cassa. L’operazione si inserisce in un più ampio rafforzamento dei controlli notturni che, da inizio settembre, ha portato a 13 arresti nel capoluogo piemontese.

L’intervento della Polizia e la dinamica dei fatti

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’intervento è avvenuto poco dopo le quattro del mattino, quando una pattuglia dell’UPGSP della Questura di Torino è stata allertata dalla Centrale Operativa per un probabile furto in corso in via Gramsci.

Gli agenti, giunti rapidamente sul posto, hanno individuato in via Soleri un negozio con la vetrina infranta. Grazie alle segnalazioni di alcuni passanti, hanno appreso che i responsabili erano fuggiti portando con sé un registratore di cassa, dirigendosi verso Piazza Bodoni. La fuga dei due uomini è terminata proprio in piazza, dove sono stati intercettati e bloccati dagli agenti.

Il modus operandi dei ladri

Dai successivi accertamenti è emerso che i due arrestati avevano infranto la vetrina dell’attività commerciale utilizzando un tombino, una tecnica già nota alle forze dell’ordine. Dopo aver asportato il registratore di cassa, i due hanno tentato di aprirlo in un luogo più isolato, ma sono stati fermati prima di riuscirci.

Rafforzamento dei controlli e risultati

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, l’arresto dei due uomini si inserisce in una più ampia strategia di controllo del territorio, intensificata nelle ore notturne. Da inizio settembre, infatti, le Volanti e la Squadra Mobile della Questura di Torino hanno arrestato 13 persone, nella maggior parte dei casi colte in flagranza di furto o fermate subito dopo aver commesso il reato.

