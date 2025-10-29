Sito sessista con donne spogliate dall'AI, utenti ancora attivi: Maria Elena Boschi denuncia e chiede i danni

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

Gli utenti del sito sessista con all’interno foto fake di donne spogliate dall’AI risultavano ancora attivi a giorni di distanza dalla denuncia pubblica sulla scoperta delle fotografie fatta da Francesca Barra. La deputata Maria Elena Boschi, tra le vittime, ha annunciato una denuncia, rivelando anche di star valutando una class action per chiedere i danni e “colpire nel portafogli chi anima questi siti con la chiara intenzione di far soldi”.

Utenti ancora attivi sul sito sessista con le foto di donne spogliate dall’AI

Il Corriere della Sera ha reso noto che alle 16,11 di martedì 28 ottobre, a distanza di giorni da quando era scattata la denuncia pubblica sulla presenza sul web di foto di donne vip spogliate dall’intelligenza artificiale, sul sito sessista erano presenti utenti ancora attivi.

La prima a denunciare è stata Francesca Barra, nel weekend. Le sue parole: “Ho scoperto che su un sito per adulti circolano immagini di me nuda, generate con l’intelligenza artificiale. Non sono io, ma qualcuno ha deciso di costruire quella menzogna per ottenere attenzione e insinuare il dubbio che potessi essermi mostrata in quel modo negli ambienti in cui lavoro o ho lavorato”.

ANSA

La deputata Maria Elena Boschi è tra le donne famose “spogliate” dall’intelligenza artificiale sul sito sessista al centro della denuncia di Francesca Barra.

La denuncia di Maria Elena Boschi

Tra le donne famose spogliate dall’AI sul sito sessista c’è anche la deputata Maria Elena Boschi.

Proprio al Corriere della Sera, ha spiegato “come ci si difende” in queste situazioni: “Innanzitutto denunciando. E non solo in sede penale. Sto valutando di chiedere i danni, magari anche con un’azione collettiva“.

Maria Elena Boschi ha spiegato che la class action rappresenta “un tentativo di fermare, colpendolo nel portafogli, chi anima questi siti con la chiara intenzione di far soldi”.

L’accusa “politica” di Maria Elena Boschi

Secondo Maria Elena Boschi, “spogliare, accostare a una ballerina di lap dance, come mi è anche successo, serve a sminuire sotto il profilo professionale“.

La deputata ha poi aggiunto che “a volte, a utilizzare questi sistemi sono anche i canali unofficial di reti che fanno politica. Con obiettivi politici”.